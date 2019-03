Bojovat až do konce! Červenobílým na sociální síti gratulovala i slávistka Kvitová

Slavia ve čtvrtek po fantastickém zápase, který se zapíše do pamětí fanoušků zlatým písmem, porazila Sevillu 4:3 po prodloužení, ačkoli ještě v 98. minutě prohrávala 2:3. Slavia v tu chvíli musela vstřelit dvě branky k tomu, aby postoupila. Borci v červenobílém to však zvládli, utkání otočili a slaví postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Do řady gratulantů se zapsala i tenisová hvězda Petra Kvitová.