Slávisté bodují v Evropské lize. V nominaci na nejlepšího hráče týdne je i Souček, zářil i Ngadeu

Euforie ve Vršovicích nebere konce. Slávisté ve čtvrtek senzačně vyřadili španělskou Sevillu poté, co v domácí odvetě porazili Španěly 4:3 v prodloužení, a zahrají si čtvrtfinále Evropské ligy. Mezi nejlepší hráče uplynulého hracího dne byl nominován Tomáš Souček. Do ideální sestavy týdne pak pronikli hned dva borci v sešívaném dresu. Kromě Součka to dokázal i Michael Ngadeu. V ideální sestavě jsou pak tři hráči Chelsea, která vyzve Pražany ve čtvrtfinále.