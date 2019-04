Dva tisíce sedaček v trapu! Slavia v problémech, UEFA zamítla žádost o odložení trestu

Po vstupenkách na zápas s Chelsea se jen zaprášilo. Teď ale část fanoušků o fotbalový svátek přijde a naživo hvězdy londýnského klubu neuvidí.

Slavia nejprve zvažovala odvolání. Potom však zvolila jinou strategii.

UEFA nevyhovela zadosti SK Slavia na odklad trestu. Na zapas s Chelsea budou uzavreny sektory 106, 107 a 108 (cca 2000 sedacek). Soucasti trestu je i povinnost stornovat vstupenky. Klub vyda organizacni pokyny k tomu, jak postupovat pri vraceni penez. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 4. dubna 2019

„Vzhledem k tomu, že o odvolání by nebylo rozhodnuto do dne zápasu a současně by nemělo podle právníků šanci na úspěch, klub žádá UEFA jen o odklad trestu. Jedním z důvodů je, že nebyla žádná indikace o trestu před zahájením prodeje," avizoval šéf klubu Jaroslav Tvrdík v úterý.

O dva dny později však musel fanoušky zarmoutit. UEFA žádosti o odklad trestu nevyhověla. "Na zápas s Chelsea budou uzavřeny sektory 106, 107 a 108 (cca 2000 sedaček). Součástí trestu je i povinnost stornovat vstupenky. Klub vydá organizační pokyny, jak postupovat při vrácení peněz," vzkazuje Tvrdík příznivcům.