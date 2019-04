Čech: Chelsea by měla postoupit, ale Slavii bych neodepisoval, stát se může všechno!

„Tohle vůbec neřeším, opravdu ne. Hrozně rád bych se rozloučil s kariérou nějakou trofejí, takže se soustředím na to, abychom se s Arsenalem dostali do finále Evropské ligy. To je teď moje hlavní motivace," řekl Čech Sport.cz v tréninkovém centru Arsenalu.

Blues má v Anglii na očích, na dálku sleduje i pohárové výkony Slavie. Mají podle něj Pražané proti Hazardovi a spol. šanci? „Chelsea má v této sezoně nevyrovnané výkony, záleží, jak se věci sejdou. Pochopitelně je favoritem, měla by postoupit. Slavia nemá co ztratit, v tom je její výhoda. Stejně jako se Sevillou, kdy bez tlaku hrála o zázrak, který se jí povedl. Může se stát opravdu všechno," myslí si Čech, podle kterého české kluby dokážou zvládat zápasy, v nichž jsou podceňovanými outsidery.

Slávisté na Dukle slaví, zleva Alex Král, Milan Škoda a Josef Hušbauer.

Vlastimil Vacek, Právo

„Bylo to tak se Spartou v Lize mistrů, v minulých letech byl v téhle situaci několikrát i národní tým. Motivace dosáhnout zázraku je silná, české týmy v tom umějí chodit. Proto bych Slavii neodepisoval," doplnil 36letý gólman, který v české reprezentaci nasbíral rekordních 124 startů.

Podle něj může hrát také roli, že Slavia má na přípravu o tři dny víc než Chelsea. Zatímco červenobílí hráli ligu v pátek (výhra 5:1 na Dukle), Blues až v pondělí večer (vítězství 2:0 nad West Hamem).

Sestřih utkání 33. kola Premier League Chelsea - West Ham

DIGI CZ

"Je velká výhoda, když má tým tři dny navíc se na zápas nachystat. Hráči si odpočinou, naladí se, je dostatek času na taktickou přípravu. Když má mužstvo v závěrečné fázi utkání víc sil, tak buď líp brání, nebo má větší šanci ho rozhodnout. Na druhou stranu, Chelsea je na náročný rytmus zvyklá, měla by si poradit," uzavřel Čech.