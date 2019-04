Sparťan Costa má dva důvody, proč se dívat na duel Slavie s Chelsea. Fandit nebude

„A zápasy evropských pohárů jsou vždy příležitostí se něco přiučit," přiznává Costa, že si čtvrtfinálové střetnutí v Edenu nenechá ujít. „Navíc v něm nastoupí několik mých afrických bratrů," nepopírá, že je zvědavý na výkony Deliho, Ngadeua či třeba Traorého.

Samozřejmě pokud se všichni tři dostanou v průběhu střetnutí na trávník.

Ale že by právě proto fandil Slavii? „Pro fanoušky to bude dobrý zápas, já se na něj ale budu dívat jako neutrál," ujišťuje Costa v našem videu.

Na Slavii s kapitánskou páskou?

Pochopitelně že ale bude zvědavý na hru Slavie, její sestavu i případné rotace v kádru, které trenér Trpišovský udělal. Už proto, že v neděli proti odvěkému letenskému rivalovi sám vyrukuje. Možná i s kapitánskou páskou na rukávě, kterou v minulém utkání proti Zlínu navlékl jako vůbec první africký hráč v historii Sparty.

Tedy pochopitelně pokud by se do sparťanské sestavy nevrátil zraněný Bořek Dočkal, protože v tom případě by roli kapitána plnil on.

„Je to kapitán a dobrý hráč, kterého bychom potřebovali. Výborně ovládá míč, každá jím zahraná standardní situace nám dává šanci. Fotbal však není o jednotlivci, ale o jedenácti hráčích a my máme jiné, kteří mohou Bořka nahradit," ujišťuje Costa, že ani absence Dočkala by se na letenském týmuj nepodepsala.

„Proti Slavii budeme v neděli nastupovat s respektem. Je první, hraje dobře, má silný a široký kádr a v něm top hráče. Ale my jsme Sparta."