Hazard je asi z jiné planety, žasnul Bořil nad hvězdou Chelsea. Gól bral částečně na sebe

Byl blízko životní trefě. Jenže razantní střelu slávistického obránce Jana Bořila v osmdesáté minutě úvodního duelu čtvrtfinále Evropské ligy dokázal brankář Chelsea skvostně vyrazit. O šest minut později pak osmadvacetiletý zadák Pražanů neubránil centrujícího Williana a Marcos Alonso hlavou obstaral vítěznou trefu anglického klubu. „Je to k vzteku. Udělali jsme jedinou chybu a byli jsme nemilosrdně potrestáni," posteskl si Bořil.

Slavia vstoupila do zápasu proti Chelsea aktivně

Do Edenu dorazili i příznivci Chelsea

Představuje prohra v souboji s Chelsea hodně velké zklamání?

Ano. Skutečně veliké. Z naší strany šlo o parádní zápas. Vyrovnali jsme se Chelsea a připravili si několik vyložených šancí. Udělali jsme jednu chybičku a Chelsea ji potrestala. Myslím, že situace, z níž jsme inkasovali, se dala uhlídat.

Byl jste překvapený, jak moc jste se dokázali anglickému soupeři vyrovnat, ba ho místy přehrávat?

Máme kvalitu, kterou jsme ukázali. Presovali jsme, byli jsme schopní udržet míč, vytvořili jsme si střelecké pozice i rohové kopy. Traoré hrál fantasticky, všichni vlastně hráli fantasticky. Nebylo nic, čím by nás Chelsea překvapila. Teda až do okamžiku, než nastoupil Hazard. Ten je asi z jiné planety. Byl schopný udržet balon a obejít tři hráče. To mě fakt překvapilo.

Jak ohodnotili hru Slavie hráči Chelsea?

Změnil se zápas hodně, když hostující trenér Sarri poslal do hry Hazarda a Kanteho?

Měli jsme v první i druhé půli pasáže, kdy jsme dominovali. Po střídání hrála Chelsea více dopředu a byla schopná víc držet míč. Hazard udržel každý balon, a když jej naváděl, byl děsně nebezpečný.

Vyrovnané utkání jste mohl rozhodnout po osmdesáti minutách hry, když jste zakončoval po centru Hušbauera. Vyčítáte si, že jste akci nezakončil gólem?

Kdyby skončil míč v síti, velmi pravděpodobně bychom mluvili o jiném konečném výsledku. Šlo o stoprocentní šanci. Zasloužili jsme si za předvedený výkon alespoň jeden gól. Ukázali jsme, že se nemusíme bát ani Chelsea.

Jindřich Trpišovský prozradil, co si řekl s trenéry Chelsea po zápase

Bezprostředně po inkasované brance jste zlostně rozhodil rukama. Jste naštvaný, že spoluhráči nedokázali Alonsa ubránit?

Nejdříve jsme blbě ztratili balon, pak přišel takový centr... Z mého pohledu jednoduchý. A zakončoval levý obránce soupeře. Nevím, jak se mohl dostat k hlavičce v našem pokutovém území. Moje chyba byla, že jsem nechal Williana odcentrovat. Druhá polovina odpovědnosti padá na kluky za mnou, protože situaci mohli ubránit. Ale nechci hodnotit, kdo konkrétně.

Už v neděli vás čeká derby se Spartou. Vzala vám bitva s Chelsea hodně sil?

Určitě se nebudeme vymlouvat na program, který máme. Při našem stylu hry je fyzicky náročný každý zápas, ať jde o ligový duel či utkání v Evropě.

Byli jsme fantasticky připraveni a vlítli na ně, škoda toho gólu v závěru, mrzelo Petra Ševčíka

Představuje pro vás handicap, že Sparta měla celý týden volný a mohla se v klidu připravovat?

My víme, jak hraje Sparta, máme video. Jestli je na přípravu pět dnů nebo dva nehraje ve finále roli. Na hřišti jsme pořád my. Trenér určitě zvolí dobrou taktiku, nebojím se toho.

V poměrně krátkém sledu vás čekají tři souboje se Spartou. Jste za takovou kumulaci prestižních bitev rád? Nebudou další dva duely postrádat náboj?

Jsem rád za tři střety se Spartou, protože jde o největší derby v zemi. Duel, který je hodně vyhrocený. Navíc třikrát hrajeme doma. Doufám, že všechny duely vyhrajeme.

Podali jsme nadstandardní výkon, řekli po zápase slávisté

