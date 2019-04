Sarri má Chelsea podle tisku plné zuby. Rád přijmu šek a vrátím se domů, nechal se údajně slyšet

Nikdo netuší, jaký bude jeho osud. Po krku mu jdou anglická média, hodně nejasné jsou i jeho vztahy s hráči. Dokonce ani případný zisk pozice mezi čtyřmi nejlepšími týmy Premier League garantující místo v Lize mistrů a triumf v Evropské lize by údajně nezachránily italského trenéra Maurizia Sarriho od vyhazovu z Chelsea. Otázkou však je, zda šedesátiletý rodák z Neapole vůbec o setrvání v londýnském klubu, který je čtvrtečním soupeřem Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy, stojí.

„Budu šťastný, pokud mě vyhodí," prohlásil údajně Maurizio Sarri, který se týmu ze Stamford Bridge ujal minulý rok v létě, když nahradil krajana Antonia Conteho, který s Chelsea vyhrál Premier League a FA Cup.

„Budeme hrát atraktivní fotbal a chceme vyhrávat trofeje, protože to prostě ke klubu, jako je Chelsea, patří," uvedl Sarri, když se minulý rok s velkým očekáváním ujal týmu.

Maurizio Sarri diriguje své svěřence

Paul Childs, Reuters

Jenže mužstvo kolem Edena Hazarda si během sezony neodpustilo výpadky. Už dávno ztratilo šanci na zisk mistrovského titulu. Vypadlo z FA Cupu. A nezvládlo ani finále Ligového poháru, v němž podlehlo Manchesteru City po penaltovém rozstřelu, jemuž předcházela neuvěřitelná scéna, kdy brankář Arrizabalaga odmítl pokyn trenéra Sarriho ke střídání.

Chelsea je v anglické nejvyšší soutěži momentálně až pátá a sezonu může zachránit jen umístěním mezi čtyřmi nejlepšími kluby Anglie a triumfem v Evropské lize. Pokud po těsném vítězství 1:0 z prvního duelu čtvrtfinále zvládne čtvrteční odvetu se Slavií, čeká ji v semifinále vítěz dvojzápasu Benfica Lisabon-Frankfurt.

Willian z Chelsea a fotbalisté Slavie Praha Alex Král a Jan Bořil během úvodního utkání čtvrtfinále Evropské ligy

Vlastimil Vacek, Právo

Ale ani zisk trofeje z druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže by zřejmě neuchlácholil fanoušky, které si Sarri během necelých deseti měsíců nedokázal získat. V průběhu celé sezony se z tribun londýnského klubu ozývaly hanlivé pokřiky na adresu šedesátiletého trenéra a skandování „Sarri ven" se stalo koloritem. V únoru dokonce vedení jednalo o koučově odvolání.

„Angažmá v Chelsea se mu nelíbí. Nepřeje si pracovat v klubu, kde jsou názorové rozdíly mezi trenérem a vlastníkem obrovské," přinesl zprostředkované vyjádření trenéra server The Sun. „Navíc cítí, že na přestupovém trhu nemá žádné vlastní slovo. Nikdo nedá na jeho názor," připojil zdroj deníku další argument, proč má Sarri působení v Chelsea plné zuby.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský a jeho protějšek z Chelsea Maurizio Sarri po utkání Evropské ligy.

David W Cerny, Reuters

Evidentně nejde o střílení od boku. Když totiž klub v zimě oznámil angažování Christiana Pulišiče z Dortmundu, kde jej nechal do léta na hostování, Sarri opakovaně tvrdil, že o příchodu dvacetiletého rodáka z USA nemá tušení a přestup se měl odehrát bez trenérova požehnání.

Sarri má kontrakt ještě na další dvě sezony. Pokud by se vedení Chelsea rozhodlo pro změnu, muselo by rodákovi z Neapole vyplatit tučné odstupné. „Rád přijmu šek a vrátím se domů," pronesl údajně Sarri, který by podle všech indicií neměl o práci nouzi. Zájem už podle britského tisku projevilo několik předních klubů italské nejvyšší soutěže.