Rekordní přestup se blíží! Bílý balet se prý dočká vysněné posily

Hotovo! Další rekord je tady. Eden Hazard odejde z Chelsea do Realu Madrid. Bílý balet vysází za hvězdu ze Stamford Bridge v součtu neskutečných 115 milionů liber, tedy zhruba 3,5 miliardy korun. Informuje o tom list The Sun. Blues tak dostali jen pár hodin před finále Evropské ligy s Arsenalem tvrdý direkt, jelikož chtěli Belgičana za každou cenu udržet. Jenže vlastník londýnského klubu Roman Abramovič prý vydal příkaz Hazarda rivalovi prodat.

Fakt odcházím do Realu. Možná Eden Hazard na snímku líčí spoluhráči z Chelsea, že se v létě bude stěhovat do Španělska.

Vedení Chelsea bylo ochotné v posledních týdnech snést Edenu Hazardovi pomalu „modré z nebe", jenže touha hráče odejít do Realu Madrid byla silnější. „O získání Hazarda se snažíme už několik let. Je součástí našich plánů vybudovat tým, který bude úspěšný a potvrdí ambice, které Real Madrid má," prohlásil šéf Realu Florentino Pérez.

„Sníme o tom, že v létě Hazard dorazí a vybudujeme super tým. Vidím velmi nadějně, že se přestup uskuteční. Je to jeden z nejlepších fotbalistů světa. Chtěli jsme ho už před rokem, ale to jsme ještě neuspěli. Konec jeho smlouvy se ale blíží, proto jsou jednání nyní jednodušší," doplnil.

Hazard má za sebou skvělou sezonu. V 51 zápasech nastřílel 19 gólů a přidal i šestnáct asistencí. I proto je vedení Bílého baletu ochotné zaplatit balík. Základní odstupné bylo stanoveno na 100 milionů liber, další bonusy by pak znamenaly dalších patnáct milionů do kasy Chelsea. Na to už podle listu The Sun šéfové londýnského klubu kývli.

Prodat hráče prý nařídil vlastník klubu Roman Abramovič. Dobře si uvědomil, že Hazard má v klubu smlouvu už jen na rok, takže by o dvanáct měsíců později mohl ze Stamford Bridge odejít zadarmo.

Na odchodu! Manažer Chelsea Maurizio Sarri i hvězdný Belgičan Eden Hazard jsou před finále Evropské ligy v dobré náladě. Možná je to jejich poslední společný zápas v londýnském klubu.

Maxim Shemetov, Reuters

Sám hráč se pak může těšit na čtyřletý kontrakt, který mu slibuje královskou týdenní gáži ve výši 400 000 liber, tedy dvanáct milionů korun.

S dresem Arsenalu se tak dnes rozloučí brankář Petr Čech, poslední start v barvách Blues pak zaknihuje belgická hvězda.