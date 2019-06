FOTBAL ONLINE: Plzeň čeká na cestě do LM řecké peklo! Los vyhlíží i Jablonec a Boleslav

Fotbalisté Plzně už znají prvního soupeře na cestě do Ligy mistrů.

Viktoria coby nenasazený tým mohla ve 2. předkole nemistrovské části dostat jen dva týmy - Olympiakos Pireus nebo Basilej. Pokud Plzeň z 2. předkola postoupí, získá jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy. V případě, že by přešla i přes 3. předkolo, čekalo by ji ještě závěrečné play off.

Plzeň si dosud zahrála základní skupinu Ligy mistrů třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, loni pak přímo coby vítěz české ligy. Poslední tři účasti v kvalifikaci prestižní soutěže Viktorii účast v hlavní fázi nevynesly - neuspěla v letech 2015, 2016 ani 2017.

Viktoriáni se musejí nachystat na pekelné prostředí. Olympiakos je klub sídlící ve městě Pireus, které se nachází jižně od Athén v Sarónském zálivu. V uplynulém ročníku řecké Superligy skončil na druhém místě se 75 body (z 30 zápasů) za neporaženou Soluní. Ani vynikající skóre 71:17 (s nejlepším útokem v lize) Olympiakosu nestačilo na víc, a to PAOK odstartoval sezonu se dvěma odečtenými body!

Olympiakos trénuje Portugalec Pedro Martins, oporami týmu jsou Kostas Fortunis, Omar Elabdellaoui, Mady Kamara či Bibras Natcho.

Šampioni ze Slavie byli zařazeni až do závěrečného 4. předkola Ligy mistrů, kde se mohou utkat třeba s Ajaxem Amsterdam nebo Celtikem Glasgow. V kvalifikaci Evropské ligy se představí tři české celky - Jablonec a Mladá Boleslav začnou ve 2. předkole, pražská Sparta až ve třetím.