Turci s Novákem míří na Spartu! Plzeň má ústupovou cestu přes Antverpy, Jablonec čeká na Vlky

Plzeň již svého případného soupeře pro 3. předkolo fotbalové ligy mistrů zná. Teď ještě zjistila také variantu pro případ, že se bude muset přesunout do stejné fáze Evropské ligy. V ní by se Viktoria utkala s Antverpami. Los ve švýcarském Nyonu pak Spartě přisoudil Trabzonspor, Jablonec by si zahrál s vítězem duelu Wolverhampton - Crusaders a Mladá Boleslav s lepším z dvojice Alaškert - FCSB.