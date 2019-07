Dramatická cesta do Arménie! Radův tým poletí k zápasu vládním speciálem

Vstup do pohárové Evropy se jim komplikuje ještě dřív, než poprvé kopnou do míče. Fotbalistům Jablonce hrozila mezinárodní ostuda, když se dlouho nevědělo, jak se tým trenéra Petra Rady přepraví do Arménie k zápasu 2. předkola Evropské ligy. Na začátku bylo zpoždění letadla, které mělo Jablonec přepravit. Pak se hledal náhradní dopravce a vše nakonec skončilo tak, že severočeskému klubu nakonec pomůže vláda. Jablonečtí mají odletět k pohárovému duelu v půl deváté večer vládním speciálem.

Cesta plná komplikací. A improvizace. Jablonečtí měli odcestovat do Arménie v půl deváté ráno, ale kvůli několikahodinovému zpoždění stroje při cestě do Prahy byl let zrušen.

„Původně plánovaný odlet v půl deváté ráno se neuskutečnil. Důvodem bylo několikahodinové zpoždění našeho letadla na cestě do Prahy. Náhradní dopravce následně nedostal povolení na vstup do vzdušného prostoru Ukrajiny, Ruska a Běloruska," vysvětluje na klubovém webu tiskový mluvčí Martin Bergman.

„Tým bude dnes večer trénovat v Praze na Strahově. Aktuálně řešíme večerní odlet do Arménie s jiným dopravcem," dodává, že situace je složitá.

A to se také stalo. Tým se před pátou hodinou odpoledne přesunul z ruzyňského letiště do tréninkového centra na Strahově, kde hráči absolvovali trénink.

"Je to samozřejmě nepříjemné. Chtěli jsme cestu tam zvládnout za co nejkratší dobu, to se nám bohužel nepovedlo. Nijak jsme za to nemohli, museli jsme čekat na pokyny a vyšlo z toho to, že jsme tu zůstali. Odtrénovali jsme v Praze a teď večer odletíme," cituje jablonecký web kapitána Tomáše Hübschmana.

"Motivace je stále stejná, i přes ty dnešní peripetie. Nikdo se nechce na žádné problémy vymlouvat a zítra by se to na tom hřišti by to na hřišti nemělo být vůbec znát," doplnil sedmatřicetiletý defenzivní záložník.

Zpožděný odlet je pro Severočechy velkou komplikací, v Arménii jsou totiž složitější podmínky pro aklimatizaci. Let do Gjumri trvá přes čtyři hodiny, na místě je dvouhodinový časový posun vpřed a navíc velké vedro. Jablonečtí dnes měli v dějišti absolvovat tradiční předzápasový trénink, který ale nestihnou.

Trenér Petr Rada potvrdil pro Sport.cz, že by nakonec jablonecký tým měl odletět k pohárovému klání v půl deváté večer. Nakonec se severočeský klub v nouzi obrátil s žádostí o pomoc na vládu České republiky a do Arménie odletí vládním speciálem.

"Požádali jsme vládu ČR o pomoc v této situaci, kdy nám hrozilo neodcestování do Arménie na utkání Evropské ligy. V této krizové situaci, kdy by to mělo neblahý vliv na národní koeficient, jsme využili vládní speciál. Byla by to mezinárodní ostuda. Jsme za tuto pomoc vděčni a náš klub uhradí veškeré náklady spojené s touto cestou," říká mluvčí klubu Martin Bergman..