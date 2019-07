Jablonecké peklo na cestě do Evropy! Musíme to vytrpět, hlásí trenér Rada

Původně měli jablonečtí fotbalisté odletět ve středu v půl deváté ráno přímo do arménského Gjumri, kde zítra v 15.30 SELČ rozehrají 2. předkolo Evropské ligy s Pjunikem Jerevan. Jenže kvůli nečekaným potížím výprava kouče Petra Rady nabrala půl dne zpoždění. Severočeši kvůli tomu museli měnit plány. Místo Gjumri letí do Jerevanu. V metropoli přespí a na místo zápasu se přesunou až ráno po snídani. „Musíme to vytrpět," řekl jablonecký kouč Petr Rada po večerním tréninku, který jeho svěřenci absolvovali místo v Gjumri v tréninkovém centrum Sparty na Strahově.

Jak velký problém pro váš tým komplikované cestování znamená?

Věřím, že to problém nebude. Víme o tom a musíme se na to připravit. Trénovali jsme na Strahově. Jedeme na letiště a odlétáme. Tahle štrapáce je snad už za námi. Podvečerní trénink nám trochu píchnul, trochu jsme se rozhýbali.

Musí být nepříjemné strávit den nekonečným čekáním...

Bohužel s tím nemůžeme nic dělat. Pro nějaké nesrovnalosti se neletělo. Nikdo za to nemůže, na nikoho se nemůžu zlobit. Museli jsme to překousnout a vytrpět, ale už je to za námi. Doufám, že v půl devátý už odlítneme. Jako že určitě! Přiletíme později a zůstaneme proto v Jerevanu. Tam přespíme a ráno přejedeme do Gjumri. (zhruba 125 kilometrů, pozn. red.)

Museli jste tedy radikálně překopat program, že?

Ano. Přijedeme později a nepojedeme tam v noci autobusem. Zůstaneme v Jerevanu. Po snídani vyrazíme.

Takže zápas sehrajete, aniž byste na stadionu v Gjumri potrénovali, jak je den před utkáním běžné.

Trénink byl teď na Spartě. Ten čas byl praktiky stejný, v tuhle dobu bychom tam trénovali také. Možná se na to hřiště půjdeme alespoň ještě podívat, jaké to tam je a projít si to. Místo tréninku budeme mít jenom procházku. Věřím, že to vládneme, ale bude to těžký. Tyhle cestovní komplikace jsou vždycky nepříjemný. Ale neovlivníme to. Ani to hráčům nechci nějak dávat do hlav. Prostě je to pryč. Myslím, že hráči to zvládli dobře, což je pozitivní. Zbytečně jsme se nerozhodili. To víte, že z toho trochu nervózní jsem, ale doufám, že cestu zvládneme a vyspíme se tak, abychom byli dobře připraveni na čtvrtek.