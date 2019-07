FOTBAL ONLINE: Jablonec dostává lekci! V bitvě o Evropskou ligu inkasoval už druhý gól

Zatímco před rokem fotbalisté Jablonce prošli přímo do skupiny Evropské ligy, kterou si zahráli poprvé v historii, letos by museli na cestě do hlavní fáze zdolat tři předkola. Kvalifikaci začínají venkovním duelem 2. předkola proti Pjuniku Jerevan (zatím 2:0 pro Pjunik). Kvůli ME do 19 let se nebude hrát v arménské metropoli, ale v Gjumri. Severočechy vedle nevyzpytatelného soupeře čeká dvouhodinový časový posun a velké vedro. Navíc se museli vyrovnávat i s nepříjemným zpožděním během cesty k zápasu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz.