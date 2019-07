Mehanovičova trefa s námi zamávala, ale zkusíme postup v Kazachstánu urvat, ujišťuje Matějovský

„Po nepříliš vyvedeném začátku nám pomohl šťastný verdikt rozhodčího," přiznával i trenér hostů Kahaber Cchadadze, že nařízený trestný kop, ze kterého Mehanovič výstavní ránou otevřel skóre, byl ovšem dost přísný.

„Pak jsme ale hráli výtečně, a hlavně organizovaně v defenzívě," chválil své svěřence poté, co uhráli překvapivou remízu.

Fotbalisté Mladé Boleslavi bojovali v utkání 2. předkola Evropské ligy s Ordabasy Šymkent.

Vlastimil Vacek, Právo

„Věděli jsem, že soupeř dobře brání. Viděl jsem ho na vlastní oči, podíval jsem se i na statistky posledních dvou ročníků kazašské ligy. Dostávají hodně málo gólů. Kdybychom ale využili šance, které jsme v úvodu měli, vyvíjel by se zápas jinak," povzdechl si domácí kouč Jozef Weber.

„Jenže pak po odpískaném faulu přišel nešťastný moment, který další průběh poznamenal. Prohrávali jsme a bylo to pro nás složité," narážel na Takácsův faul a Mehanovičův trestný kop.

„Trefil jsem nejdřív míč," bránil se Takács, ale nic platné to nebylo. Domácí dokázali zásluhou ruského kanonýra Komličenka sice vyrovnat, ale na víc se nezmohli.

Nejlepší střelec Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko oslavuje gól na 1:1 během utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent.

Vlastimil Vacek, Právo

„Snažili jsme se o to, hecovali jsme mladé kluky kolem nás, o přestávce jsem cítil z mužstva sílu a věřil, že jsme schopni přidat další branky. Zvlášť, když jsme stihli ještě v první půli vyrovnat, zejména, když jsme měli zápas pod kontrolou," líčil kapitán Středočechů Marek Matějovský, že společně s Danilem Pudilem mužstvo burcovali, jak mohli.

Nepomohlo to, u nerozhodného výsledku zůstalo.

„Remíza je jednoznačně málo. Po přestávce už to bylo jen o obléhání soupeřovy brány, ze kterého se ale šance nenarodily. Snad kdyby se Ladra trefil," připomínal Matějovský jedinou vážnější příležitost v samém závěru střetnutí.

„Představovali jsme si, že poletíme k odvetě do Kazachstánu s lepším výslkem, ale nebalíme to. Pokusíme se postup urvat, i když jednoduché to nebude. Zvlášť, když se bude hrát v ještě větší výhni, než s jakou jsme se museli vyrovnat doma," ujišťoval kapitán Středočechů.

Daniel Pudil z Mladé Boleslavi během utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent.

Vlastimil Vacek, Právo

„Na nezkušenost se vymlouvat nebudu. Na spalující vedro také ne. Převahu jsme v druhý gól nezužitkovali. Výsledek to pro nás optimální není, ale i tak zůstávají postupové šance otevřené," je přesvědčen kouč Weber.

„Postoupí ten, kdo dá v odvetě gól," kontroval jeho gruzínský kolega na lavičce Ordabasy Cchadadze.