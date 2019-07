Kapitán touží po repríze. Musíme mít v hlavách, že jsme schopni odvetu s Kazachy zvládnout

Před dvanácti lety zažil účinkování Mladé Boleslavi na scéně tehdejšího Poháru UEFA, který se později přeměnil v Evropskou ligu. O to víc sedmatřicetiletý kapitán Marek Matějovský touží si účast v hlavní fázi soutěže letos zopakovat. Vždyť o pohárovou Evropu bojovali Středočeši celé jaro, museli se prokousat nadstavbou a zvládnout i barážové střetnutí s Ostravou, aby se do kvalifikace dostali. Jenže hned po prvním střetnutí druhého kvalifikačního předkola s kazašským Ordabasy Šymkent dostaly postupové plány vážnou trhlinu.

Domácí remízou jste si hodně zkomplikovali život. Za týden při odvetě v Kazachstánu domácí určitě narostou, a navíc se bude muset vyrovnat i s počasím, které bude nejspíš ještě vražednější než v prvním střetnutí u vás.

Nic veselého to tedy určitě nebude. Našel jsem si na internetu zápas, který hrál Šymkent doma s gruzínským Kutiasi a trochu jsem se podivoval, že neměl žádné tempo. Ti, co ho viděli na vlastní oči, ale tvrdili, že při čtyřiceti stupních ve větším tempu ani hrát nejde. My se ostatně ve čtvrtek sami přesvědčili, jak je fotbal v takovém vedru vyčerpávající. Ale na to se vymlouvat nemůžeme, podmínky byly stejné pro obě mužstva. Měli jsme si poradit a zápas zvládnout lépe.

Respekt vašich mladších spoluhráčů z kvalifikační premiéry ale nejspíš roli sehrál, nedostatek zkušeností z pohárové Evropy asi také. Zvlášť po krajně nepovedeném ligovém střetnutí na Bohemians.

Někteří se po zápase ve Vršovicích skutečně dostali psychicky dolů, proto jsme se je s Danem Pudilem snažili povzbudit a hecovat. Do přestávky jsme vyrovnali, o půli jsem cítil, že máme síly na to, abychom ještě nějaké góly dali, výsledek otočili a vyhráli. Jenže bohužel.

Kanonýr Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko oslavuje gól na 1:1 během utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent.

Vlastimil Vacek, Právo

Po změně stran jste sice měli územní převahu, ale jen platonickou, ze které se pořádná šance nenarodila, takže vítězný gól mohl těžko přijít.

Bylo to o neustálém obléhání soupeřovy brány. Kazaši bránili v pěti lidech, takže bylo těžké se dostat do šestnáctky. Zkoušeli jsme tam posílat centry a věřili, že se k míči dostaneme, jenže nic nepomáhalo. Až v samém závěru se k míči dostal Ladra, ale bránu netrefil.

K odvetě tudíž poletíte s remízou 1:1, která nic dobrého nevětší...

Remíza je jednoznačně málo. Zvlášť, když jsme byli víc u míče, měli ho pod kontrolou připravili si hodně možností, abychom dali další góly. Scházela nám ale větší kvalita, takže jsme byli potrestáni. I tak cítíme, že máme na to, abychom kvalifikační dvojzápas zvládli, což musíme mít při odvetě v hlavách.