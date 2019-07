Pohárové vystřízlivění hned na úvod. Čeští zástupci na evropské scéně za otloukánky

Na jeho obranu ovšem budiž řečeno, že ještě předtím než týmy Jablonce a Mladé Boleslavi vstoupily do 2. předkola EL a on nemohl tušit, v jakou blamáž se jejich úvodní duely promění. Zase byly za otloukánky, protože Severočeši prohráli v Arménii s Pjutnikem Jerevan 1:2 a Středočeši doma jen remizovali se čtvrtým celkem kazašské ligy Ordabasy Šymkent 1:1.

Bídná bilance. Vzhledem k proklamovaným kvalitám české ligy přímo hrůzná. Nebo že by snad po čtyřech desetiletích skutečně začínala platit slova někdejšího reprezentačního kouče Jozefa Vengloše, který už v osmdesátých letech tvrdil, že v Evropě není slabých soupeřů?

Jablonecký fotbalista Libor Holík se chystá atakovat soupeře v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan.

Vele Jablonec/Michal FK, ČTK

„Spíš to bylo o tom, že hotovou katastrofou bylo to, co jsme předvedli v prvním poločase. Každý by si měl sáhnout do svědomí, protože od nikoho to nebyl dobrý výkon. Něco šíleného. Všichni by se měli zamyslet, co pro výsledek udělali a co pro něj udělat mohli." rozpálil se jablonecký kapitán Tomáš Hübschman, i když i on samozřejmě vnímal problémy s letem do Arménie, s nimiž se muselo Peltovo mužstvo vyrovnat.

„Výsledek není vzhledem k pohárové matematice až tak hrozný, jako byla naše hra do přestávky. Zajímavé, že po bouřce v kabině to šlo," netajil sedmatřicetiletý Hübschman, že výkon a poločasové skóre dopálilo jeho a trenéra Petra Radu ještě víc, takže v šatně bylo hodně dusno.

Jablonecký fotbalista Jan Sýkora v akci během úvodního utkání 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan.

Vele Jablonec/Michal FK, ČTK

„Musel jsem zvednout hlas, protože jinak bychom prohráli ještě větším rozdílem. Je to v hráčích a jejich mentalitě. Jestliže může v panujícím vedru běhat osmatřicetiletý Hübschman od začátku zápasu, je zarážející, že ostatní ne," zlobil se na své svěřence Rada. „

„Nebylo úplně příjemné, když jsme prakticky z první střely na branku dostali gól a do poločasu i druhý, k tomu jsme nehráli úplně ideálně. Ve druhém jsme se naštěstí zvedli a klidně jsme mohli zápas minimálně zremizovat," glosoval partii v Arménii gólman Jan Hanuš, který v brance překvapivě zastoupil jedničku Vlastimila Hrubého. „Dohodli jsme se, že pohárové zápasy bude chytat Hanuš, ligu zatím Hrubý," vysvětlil tah kouč Severočechů Petr Rada.

Za týden na Střelnici by tak měl šanci dostat znovu Hanuš. „Odveta bude těžká, ale věřím a zůstávám pozitivní. Doma hrajeme dobře, vytváříme si šance, postup vidím jako velmi reálný. Samozřejmě jsme chtěli uhrát lepší výsledek, ale 1:2 není po tom všem až tak špatný."

Daniel Pudil z Mladé Boleslavi během utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent.

Vlastimil Vacek, Právo

I Mladá Boleslav byla po remíze s Kazachy dopálená. A také sama na sebe, protože vedoucí branka jejího někdejšího hráče Mehanoviče ji zdecimovala tak, že se zmohla pouze na vyrovnání.

„Před odvetou nic radostného, měli jsme o výsledku jinou představu," přiznal sedmatřicetiletý kapitán Středočechů Marek Matějovský. „Převahu jsme sice měli, v zápase dominovali, i šance jsme si připravili, ale fotbalová kvalita proti bránícímu soupeři scházela," nepopíral, že i sedmý pokus jeho týmu dostat se na hlavní scénu Evropské ligy dostal trhliny.

Mirzad Mehanovič střílí vedoucí gól Ordabasy Šymkent v utkání 2. předkola Evropské ligy na hřišti Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

Jestliže totiž kazašský protivník v prvním duelu něco předvedl, pak organizovanou, urputnou a těžko prostupnou defenzivu, s níž si Weberův tým nevěděl rady. Hlavně ve druhé půli, kdy sice měl převahu a na hřišti dominoval, ale šanci si vytvořil jedinou.

„Bylo to těžké, když bránili v pěti mužích," posteskl si Hübschmanův vrstevník v mladoboleslavském dresu Matějovský.

„Kvalita protivníka v defenzivě je patrná. Stačí se podívat na skóre Ordabasy v posledních dvou ročnících tamní ligy a počet gólů, které inkasovalo. A všimnout si, že gruzínské Kutaisi v předchozím kvalifikačním kole nedalo ve dvou zápasech ani jednu branku," poznamenával trenér Jozef Weber.

Kanonýr Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko oslavuje gól na 1:1 během utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent.

Vlastimil Vacek, Právo

„Chtělo to z domácího zápasu co nejlepší výsledek, protože v Kazachstánu to bude pro Mladou Boleslav dvakrát tak náročnější. Jednak ji čeká daleká cesta, časový posun také není ideální. Ale to je ještě relativně dobré. Nepříjemné je opravdu velké vedro, na které jsou domácí zvyklí," varoval Středočechy před odvetou stoper Slavie Ondřej Kúdela, který za Šymkent před pěti lety půl sezony hrál.

„Přesto zkusíme postup urvat," slibuje Matějovský, i když sám tuší, jak těžký to příští týden bude úkol.

Pro Jablonec ovšem také. A to oba týmy vstoupily teprve do druhého předkola, kde měly bez problémů stvrdit, jak nadprůměrná česká liga je.