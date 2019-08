Výborně! Boleslav odvrátila blamáž a postupuje do 3. předkola Evropské ligy

„Rozhodne první gól. Postoupí ten, kdo ho dá," hlásil gruzínský kouč na lavičce Šymkentu Kakhber Cchadadze po remíze 1:1 v prvním zápase v Mladé Boleslavi a opakoval to i před odvetou. Samo sebou s přesvědčením, že v kazašské výhni to bude jeho tým a on se stane prvním trenérem v klubové historii Ordabasy, který mužstvo dovede do třetího předkola.

Kapitán Středočechů Matějovský ho ovšem vyvedl z klamu. A už po osmi minutách. Narazil si míč s Mešanovičem a z dobrých osmnácti metrů trefil roh Nepogodovy brány.

Domácí upadli v tu ránu do nepohody, neboť podobný vývoj zápasu rozhodně nečekali. Středočeši totiž hráli chytře. Drželi míč, nikam nespěchali, trpělivě kombinovali, a vytrvale hledali Matějovského, na němž chtěli, aby nejen režíroval hru, ale i vymyslel další gólovou akci. A jejich kapitán se o to vytrvale snažil...

Zleva Tomáš Ladra z Boleslavi, Sergej Malij a May Mahlangu, oba ze Šymkentu.

Koros Boleslav/Jiří Mladá FK, ČTK

Vedení ovšem po půlhodině jistila dvojice Křapka a Komličenko. Toho prvního totiž fauloval v šestnáctce Argentinec Fontanello, ruský kanonýr Komličenko pak z penalty přidal druhou branku Středočechů.

To už ale v době, kdy se domácí z počáteční deprese dostávali a několika výpady naznačili, že nemíní pohárovou konfrontaci vzdát. Chyba gólmana Šedy, který neudržel centrovaný míč, jim k tomu na samém konci první půle pomohla. Naturalizovaný běloruský útočník Šetkin pohotově snížil a v nastaveném čase nescházelo mnoho, aby Babianga zadovkou vyrovnal. Šeda se totiž jen podíval, jak balon trefuje tyč.

Mešanovičova branka rozhodla

Naštěstí pro Středočechy odčinil hned po půli Mešanovič zmařenou šanci v nastaveném čase prvního poločasu, neboť ze skrumáže ztrestal nejistý zákrok Nepogodova. Ale ani tato trefa klid do řad Weberových svěřenců nepřinesla...

Už za deset minut po střetu Pudila s Mehanovičem nařídil dánský sudí druhou penaltu, kterou Senegalec Diakhate se štěstím proměnil, takže domácí začali znovu doufat.

Ovšem je doufat. Podnikli sice několik nebezpečnějších protiútoků, hrozili, do pořádné šance se ale nedostali. Zato karet nasbírali kupu, protože frustraci z blížícího se konce a porážky neunesli.

To hlavičkující Mešanovič měl po hodině hry příležitost vyloženou, ale bránu minul, střídající Auer trefil v deváté nastavené minutě nastavení jen gólmana.

Mladá Boleslav tak zamířila do třetího předkola, které je na programu už příští čtvrtek, kde ji čeká nejspíše rumunský vicemistr FCSB, tedy bývalá Steaua Bukurešť. Ta hraje sice až dnes večer, ale z prvního utkání v Arménii si přivezla výhru nad Alaškertem 3:0.

K úvodnímu duelu pocestují Středočeši proto pravděpodobně do Rumunska.