Kapitán umí dávat jen parádní góly. Dal ho v Premier League Reinovi a teď v Kazachstánu zase

Na parádní góly by měl mít patent. Mladoboleslavský kapitán Marek Matějovský je dává v tuzemsku, stejně jako je střílel během angažmá v anglické Premier League v dresu Readingu. Takový Pepe Reina, který tehdy hájil bránu Liverpoolu, na Matějovského trefu nikdy nezapomněl. Stejně jako na ni bude ještě dlouho vzpomínat gólman Šymkentu Nepogodov, kterého v odvetném duelu druhého kvalifikačního předkola Evropské ligy rovněž vytrestal výstavní střelou.

Zleva Tomáš Ladra z Boleslavi, Sergej Malij a May Mahlangu, oba ze Šymkentu.

„Často slýchám, že jiné než hezké góly neumím. Teď se to zase potvrdilo," vykládal do mikrofonů Matějovský po vydařené ráně, kterou kazašského protivníka doslova uzemnil. A dokonce už po osmi minutách, což bylo pro další průběh odvety hodně důležité. Narazil si balon s Mešanovičem a z osmnácti metrů vymetl šibenici brány.

„Dobře, že gól přišel tak brzy, protože nás uklidnil. Pak už jsme dominovali, měli balon pod kontrolou a byla jen škoda, že jsme v samém závěru první půle inkasovali. Ta branka nás přece jen trochu omráčila," přiznával, že v nastavených minutách si jeho tým prožil strastiplné chvíle. Domácí se totiž rázem probrali a nescházelo mnoho, aby vyrovnali. Vždyť k druhému gólu měli blízko, neboť trefili tyč.

„Soupeř byl hodně šikovný, což jsme věděli už po prvním utkání u nás. Ale věřili jsme si, nástup do druhé půle vyšel, jak jsme si představovali, jen škoda, že Mešanovič nepřidal k třetímu gólu ještě další. Měl obrovskou šanci, a kdyby ji proměnil, zlomili bychom odpor Šykmentu definitivně," glosoval kapitán Středočechů odvetu, v níž Kazaši z přísné penalty nařízené po střetu Pudila s Mehanovičem snížili na rozdíl jedné branky.

Mladá Boleslav už ale další komplikace nepřipustila. Výhru uhájila, takže si přes všechny komplikace se strastiplným putováním na jih Kazachstánu, o opožděném návratu domů pak ani nemluvě, zajistila postup do třetího předkola. Účasti v základní skupině Evropské ligy je o krok blíž, i když ten další bude mnohem náročnější a těžší.

Marek Matějovský z Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve třetím kvalifikačním dějství totiž čeká na Středočechy rumunský vicemistr FCSB, jak se nyní jmenuje někdejší Steaua Bukurešť.

„Ještě alespoň jednou bych si chtěl zopakovat to, co před dvanácti lety, kdy jsme si s Mladou Boleslaví zahráli hlavní fázi tehdejšího Poháru UEFA," přiznával sedmatřicetiletý kapitán Středočechů, že by si na samý závěr kariéry chtěl splnit ještě jedno fotbalové přání a zopakovat zápasy, které tehdy Středočeši hráli s Palermem, AEK Atény, Fiorentinou či Villarrealem.

Porazil i Ronalda

Vždyť tehdejší tažení pohárovou Evropou dopomohlo i jemu k angažmá v Readingu a také trefě, která zůstala navždy zarámovaná v galerii výstavních gólů anglické Premier League.

„Byla skutečně výstavní, protože jsem se pravačkou opřel do balonu a ten se od břevna odrazil do brány. Reina neměl nárok. Však byl také tenhle gól vyhlášen v březnu 2008 v Premier League gólem měsíce, což mi stvrdili v Anglii i glejtem. Až někde za mnou figuroval jistý Cristiano Ronaldo" připomínal kapitán Středočechů, že vždy střílel jen hezké góly.