Zvládne Sparta extrém? Doma hrobové ticho, v Turecku peklo bláznivých fanoušků

Snad nás fanoušci k postupu doženou... Tak a podobně smýšlí před pohárovým dvojzápasem každý fotbalový tým. Sparta je před letošním vstupem do Evropy výjimkou. Kvůli projevům rasismu v loňském utkání v Novém Sadu se Suboticí má uzavřený stadion. „Nepříjemný protiklad. U nás doma bude komorní prostředí, zatímco v Turecku nás čeká asi čtyřicet tisíc horkokrevných fanoušků,“ kaboní se trenér Václav Jílek před čtvrtečním úvodním duelem 3. předkola Evropské ligy s Trabzonsporem.

Trest za rasismus příznivců je po roce nemilosrdně dohnal. Letná bude ve čtvrtek večer prázdná.

„Na zápase mohou být vedle obou týmů přítomni jen pořadatelé a další složky zajišťující bezpečnost, například sanitky. Od nás pak lidé zajišťující zápasový režim, nikoliv ostatní zaměstnanci klubu," avizuje Ondřej Kasík, tiskový mluvčí Sparty.

Fanoušci Sparty Praha během utkání s Příbramí.

Vlastimil Vacek, Právo

Striktně omezený počet lidí do hlediště přece jen usedne. „Dvacet VIP vstupenek máme k dispozici my, dvacet soupeř. Trabzonspor od nás navíc dostal 200 vstupenek první kategorie. Jde o tradiční reciproční kvótu, jak je v pohárových zápasech běžné. Stejný počet jich pro odvetu poskytne zase on nám. Soupeř tak bude mít v hledišti převahu dvou set lidí," vysvětluje Kasík.

Zatímco delegát UEFA bedlivě dohlédne, aby byl výjimečný režim dodržen, letenský pokladník zapláče.

„Konkrétní ztráta za ušlé vstupné se samozřejmě vyčíslit dá. Mnohem větší komplikací však pro nás je skutečnost, že mužstvo nastoupí bez podpory svých fanoušků. Na takový zápas bychom stejně dali majitelům permanentek vstupné zdarma," poukazuje mluvčí.

Vše nahrává Trabzonsporu

Mužstvo by přitom podporu zaplněného hlediště potřebovalo víc než jindy. Sparta sice byla nasazená, los jí ovšem přisoudil vůbec nejtěžšího protivníka, který hrozil.

„Trabzonspor je jeden ze špičkových tureckých klubů s tradičně velkými ambicemi. Mají krásný nový stadion a bláznivé fanoušky," varuje své nástupce dnes 36letý Tomáš Jun.

Sparťan Tomáš Jun tleská fanouškům po utkání proti Hearts.

PRÁVO/Lukáš Táborský

Bývalý kanonýr má se Spartou pět mistrovských titulů. Když v roce 2005 opouštěl Letnou jako král střelců české ligy, zamířil právě do Trabzonsporu.

„Když vezmu, že klíčová odveta se bude hrát v bouřlivém tureckém prostředí, vše nahrává Trabzonsporu. Na druhou stranu mohou být přemotivovaní, třeba se nechají vyloučit, takže nic není předem ztracené," míní člen zlatého českého týmu do 21 let z roku 2002.

Hodně nemilá premiéra

Tým se bude muset s nevýhodnými podmínkami vyrovnat. „Hodně nemilá premiéra. Zápas před prázdnými tribunami jsem asi ještě nezažil, jen v přípravě z taktických důvodů," přemítá trenér Václav Jílek.

„Viděli jsme tři jejich utkání. Trabzonspor má technicky velmi dobrý tým se spoustou individualit, silný do ofenzivy. Chceme se zaměřit hlavně na jejich defenzivu, tam vidíme šanci. A podat lepší výkon než v neděli proti Příbrami," plánuje kouč.

Trenér Václav Jílek na lavičce Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Jenže bez pomoci diváků...? „Těžko se mi hodnotí, co nás čeká. Vnitřní pocit mám, že půjde o velký handicap. Pro mě osobně taky, ale hlavně pro hráče. Zvlášť proti takovému týmu, kdy hraje faktor diváka velkou roli. Trest je ovšem fakt, nemá cenu polemizovat," uvědomuje si Jílek.

Na hřišti stejně jedenáct proti jedenácti...

Hráčům je jasné, že na Letné bude úplně jiná atmosféra než jindy. „Máme skvělé fanoušky, kteří povzbuzují a dodávají nám energii na hřišti. Na druhou stranu pořád půjde o stejnou hru. Jedenáct proti jedenácti. Musíme se soustředit na věci, které ovlivníme, ne na okolnosti, které nemůžeme změnit," nabádá kapitán Costa.

„Nikdy jsem něco podobného nezažil. Maximálně během přáteláku, ale čtvrtek bude asi něco jiného. Nevím, co čekat od zápasu, když nebude žádná atmosféra," netají záložník Michal Trávník.