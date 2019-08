Konstelace Středočechům nahrává. Jejich rumunský pohárový soupeř je bez trenéra i bez stadionu

Příznivější konstelace pro fotbalisty Mladé Boleslavi snad ani nastat nemohla. Její rumunský soupeř ve třetím předkole Evropské ligy je bez domácího stadionu, trenéra i tří hráčů základní sestavy. „V ideálním rozpoložení mužstvo FCSB určitě není, což by pro nás malou výhodu opravdu mohlo představovat,“ přitakával před dnešním odletem do Bukurešti gólman Středočechů Jan Šeda.

V někdejší Steaue, kterou kontroverzní miliardář George Becali přejmenoval na FCSB, bylo v posledních dnech hodně horko. Po sérii porážek a krajně nevydařeném vstupu do ligové soutěže skončil trenér Bogdan Andone. Poté, co FCSB podlehlo doma v odvetě třetího kvalifikačního předkola Evropské ligy arménskému Alaškertu 2:3 to zabalil sám. Tušil, že by ho Becali vládnoucí v klubu tvrdou rukou, stejně vyhodil.

Postoupil s FCSB sice do dalšího kola, neboť v prvním utkání v Arménii jeho mužstvo vyhrálo 3:0, jenže ze sedmi soutěžních střetnutí vyhrál jen čtyři a jednou remizoval. A to byla bilance, která nemohla Bescaliho uspokojit.

Brankář Mladé Boleslavi Jan Šeda.

Roman Vondrouš, ČTK

„Už o přestávce odvety byl ztracený, protože až na tribunu jsem viděl, že si neví s mužstvem ani soupeřem rady. Proto jsem poslal do šatny svého manažera, aby mu vyřídili, že končí," citují rumunská média majitele klubu, který rozhoduje nejen o trenérech, ale i o hráčích.

„Víme o tom, že soupeř je bez trenéra a že se zbavil i tří hráčů základní sestavy," potvrzoval mladoboleslavský Šeda, že on i jeho spoluhráči jsou před první pohárovou konfrontací, která je na programu ve čtvrtek ve 20.30 středoevropského času.

Nebude se ovšem hrát v Bukurešti, ale v sedmdesát kilometrů vzdáleném Giurgiu, kam se budou muset oba týmy uchýlit. Národní aréna v hlavním městě, ve které hraje bývalá Steaua své zápasy, je totiž zadaná. Bude na ní probíhat koncert skupiny Metallica...

„I to by mohlo být naši jistou výhodou, protože stadion v Giurgiu má kapacitu jen pro osm a půl tisíce diváků. Ale rumunští fanoušci dovedou udělat patřičnou atmosféru i na takovémto malém stadionu," připomínal před odletem z Prahy mladoboleslavský gólman Šeda.

Jen pro zajímavost - tým FCSB hrál odložené pondělní ligové utkání právě v Giorgiu. S tamní Astrou prohrál 1:2, takže po čtyřech odehraných kolech figuruje v tabulce na devátém místě se ziskem čtyř bodů. Mužstvo prozatím vede jeden z asistentů Vergil Andronache, protože majitel klubu Becali stále hledá trenéra, kterému by svůj celek svěřil.

„Musím vybírat tentokrát uvážlivě, protože porážka s Arménci představovala největší ostudu nejen v naší klubové historii, ale v celých dějinách rumunského fotbalu," soptil Becali. Je proto víc než pravděpodobné, že i proti Mladé Boleslavi povede rumunského soupeře asistent Andronache.

Zachmuřený trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ale i tak je náš soupeř favoritem kvalifikačního dvojzápasu. Steaua je v Rumunsku něco jako u nás Sparta a Slavia. Opakovaně hraje evropské poháry a má v sestavě rumunské reprezentanty, takže vzbuzuje respekt. Strach z ní ale nemáme," nechal se slyšet mladoboleslavský kouč Jozef Weber, který by chtěl při sedmém pokusu konečně postoupit se Středočechy do základní skupiny Evropské ligy.

„Vždyť o pohárovou Evropu jsme v naší lize bojovali celé ligové jaro, takže jiný cíl ani mít nemůžeme," dodával Weber, s jehož týmem cestoval do Rumunska poochopitelně i ruský kanonýr Komličenko o jehož odchodu do Lokomotivu Moskva se v posledních dnech a hodinách hodně spekuluje.