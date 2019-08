Těšte se! varuje sparťany krajánek, který má za parťáka hvězdu z Chelsea

Jako by nestačilo, že domácí duel sehrají na uzavřeném stadionu bezu fanoušků. Ještě aby fotbalisté Sparty měli na paměti, že Trabzonspor disponuje českým špionem v tureckých službách. „Sleduji českou ligu v televizi, takže mám obrázek o hře Sparty. Trenérovi jsem poukázal na nějaké věci. A ještě mu poradím, co by nám mohlo podle mě pomoci k dobrému výsledku,“ netají reprezentant Filip Novák před 3. předkolem Evropské ligy.