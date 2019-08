K úplně spokojenosti chyběl ještě gól, nepopíral kouč Mladé Boleslavi

Steaua se totiž v nedávných letech stávala postrachem českých týmů. V sezoně 2017/18 měla nad Plzní navrch jak v předkole Ligy mistrů, tak i v základní skupině Evropské ligy, o rok dříve vyřadila pražskou Spartou.

Mladá Boleslav však FCSB zbrzdila. „V defenzivě to byl od nás velmi dobrý výkon," kvitoval trenér Jozef Weber, že jeho svěřenci beze zbytku naplnili taktické pokyny, které jim dal.

„Hlavně první půle byla výborná. Po změně stran nás už ale domácí zmáčkli a měli dvě tři šance. Už to od nás nebylo ono, nehráli jsme tak, jako do přestávky, hlavně jsme nezískávali odražené míče. Nepomohlo ani střídání, ani změna v rozestavění. Šeda ale mužstvo podržel. Škoda jen, že jsme několik brejků nedotáhli do konce a nevstřelili vytouženou branku," nepopíral kouč Středočechů, že právě gól na půdě soupeře mu chybí k úplné spokojenosti. „Přitom do brejků jsme se dostali a Mešanovič či Bucha příležitosti měli."

V té největší se ovšem ocitl třináct minut po přestávce Ladra, kterého vyzval ke skórování Bucha. „Balon mi sjel a já netrefil bránu," litoval promarněné příležitosti. „Hráli jsme ze zajištěné obrany a měli vyrážet do brejků, protože jsme věděli, že domácí hráči se zase až tak důsledně nevrací. Příležitosti jsme bohužel nevyužili, ale i tak věřím v postup."

V případě postupu přes rumunského soupeře, s nímž hrají Středočeši odvetu příští čtvrtek doma, by na ně čekal v závěrečném kvalifikačním dějství lepší tým z dvojice Ventspils - Guimaraes. Blíže k postupu mají Portugalci, kteří první zápas v Lotyšsku vyhráli 3:0.

„Samozřejmě víme, na jaké soupeře bychom případně narazili, ale tak daleko nemyslíme. Čeká nás ještě odveta s FCSB," zůstává při zemi brankář Jan Šeda, protože si uvědomuje, jak dlouhá je ještě cesta na hlavní scénu Evropské ligy, kde Mladá Boleslav účinkovala naposledy před dvanácti lety.