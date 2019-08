Fotbal bez diváků? Hrůza! Costa poslal oslavné gesto fanouškům mimo stadion

Většinu utkání se zdálo, že před prázdným hledištěm hrají lépe než normálně. Během nevydařeného závěru jim však fanoušci nejspíš chyběli. „Nedokážu odpovědět, jak by zápas dopadl s diváky. Hráčům by určitě pomohli, možná nějaký rezervoár sil by jim mohli přinést,“ přemítá trenér Václav Jílek. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy ztratili ve čtvrtek na Letné dvoubrankový náskok a remizovali s Trabzonsporem 2:2.