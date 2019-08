Super výchozí pozice to není, ale nakročeno máme slibně, kvitoval Pudil remízu v Rumunsku

Jedenáct let putoval cizinou, zkusil fotbal v Belgii, Itálii i na Ostrovech, v létě se ale Daniel Pudil vrátil do Čech a upsal se Mladé Boleslavi. Středočeši si ho vyhlédli jako zkušenou oporu protřelou světem, která jim pomůže po dvanácti letech znovu prorazit v pohárové Evropě. Vždyť šest přechozích pokusů mužstvu z města automobilů nevyšlo a už kvalifikace o Evropskou ligu se pro ně stávala konečnou.

Teď jsou hlavní evropské scéně přece jen blíž. Zvládli konfrontaci s kazašským Šymkentem, v úvodním duelu třetího kvalifikačního předkola uhráli v Rumunsku s FCSB bezbrankovou remízu, která je před odvetou příští čtvrtek v Mladé Boleslavi hodně nadějná.

„Neřekl bych, že je to super výchozí pozice pro domácí zápas, ale výsledek je to každopádně perfektní. Důležité je, že je pořád o co hrát. Odveta s Rumuny je na programu ale až za týden. Teď nás čeká nedělní ligový ligový zápas se Spartou, takže si musíme pořádnou odpočinout a připravit se na ni," myslel po kvalifikačním střetnutí v Giurgiu, kam se musela bývalá Steaua uchýlit, Daniel Pudil hned na partii o ligové body.

Pudil se Boleslavi vyplácí

V Rumunsku během čtvrtečního zápasu s FCSB dokazoval, jak chytrý tah Mladá Boleslav udělala, když třiatřicetiletého obránce po návratu z anglického Sheffieldu angažovala. Dirigoval defenzivu a společně s vysokým Takácsem vytvořili před bezchybným gólmanem Šedou val, který nedokázali domácí hráči prorazit.

„Sedmdesát minut jsme byli Rumunům určitě vyrovnaným soupeřem, i šancí jsme měli víc než oni. Pak nám už ale docházely síly," věcně glosoval Pudil bezbrankovou partii.

„Důležité bylo splnit pokyny trenéra. Nesměli jsme nechat domácí hráče rozběhnout po stranách, protože vpředu mají kvalitní útočníky, a to jsme zvládli výborně. A v posledních dvaceti minutách jsme naštěstí udrželi bezbrankový stav."

I Pudil pochopitelně litoval šancí, které jeho tým měl a z nichž alespoň jednu branku vstřelit mohl.

„Škoda jich, ale dokázali jsme si, že i proti takovým týmům, jako je Steaua, jsme schopni si je vypracovat. Teď půjde o to je v odvetě proměnit, vyhrát a postoupit dál. Pokusíme se o to," ujišťoval Pudil, že by Mladé Boleslavi rád pomohl na cestě za naplnění snu, který musí už tucet let odkládat.