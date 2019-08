Hvězdy Liverpoolu si před zápasem o Superpohár zatrénovaly s postiženými dětmi

Video, které zveřejnil na sociální síti Twitter Liverpool, zachycuje, jak si jedna z největších hvězd ostrovního fotbalu Mohamed Salah pinká balonem s jedním z postižených chlapců, kterým Nadace UEFA zprostředkovala návštěvu tréninku na stadionu Vodafone Park v Istanbulu.

Středeční duel o Superpohár mezi vítězem Ligy mistrů Liverpoolem a vítězem Evropské ligy Chelsea bude prvním čistě ostrovním soubojem o zmíněnou trofej od roku 1972, kdy se odehrál první ročník.

Nepovedený start do nové sezony se budou snažit napravit svěřenci kouče Franka Lamparda, kteří v úvodním utkání ročníku proti Manchesteru United prohráli 0:4. „Musíme se na střetnutí absolutně soustředit," řekl během předzápasové tiskové konference Lampard.

„Je to pohár, který chceme vyhrát. Já ho nikdy nevyhrál, ani mnoho hráčů v týmu, musíme do toho dát všechno," jako by už burcoval svou ekipu. Na souboj se těší i německý stratég Jürgen Klopp. „Je to pro nás velmi důležité, nepochybuji o tom, že tahle trofej má váhu, musíme to vyhrát," nechal se slyšet dirigent Reds.