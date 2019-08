Největší zápas, těší se Hložek na divočinu. Naplní očekávaní expertů UEFA?

Kéž by byl postupovým žolíkem, modlí se příznivci fotbalové Sparty. Letenský teenager přitom ještě nikdy žádný zápas evropských pohárů nehrál. Večerní odveta 3. předkola Evropské ligy v pekelném kotli Trabzonsporu bude jeho velkou premiérou. „Zatím asi můj největší zápas. Zažil jsem derby, což byla pecka. Skoro si ani nedokážu představit, že v Turecku nás čeká ještě dvakrát tolik diváků v hledišti,“ usmívá se Adam Hložek.

Sedmnáctiletý talent chyběl v základní sestavě Sparty naposledy začátkem prosince na Slovácku. Od té doby nastoupil do všech ligových zápasů a vypadl až těsně před úvodním utkáním 3. předkola Evropské ligy.

„Už jsme měli po předzápasovém tréninku. Na hotelu jsem na sobě cítil, že něco není v pohodě. Když jsem se ráno probudil, měl jsem horečku," vysvětluje, proč pak chyběl i v Mladé Boleslavi.

Rodák z Ivančic patří podle expertů UEFA mezi padesátku největších hvězdiček, které by mohly v sezoně zazářit. V Praze zvládl před odletem dva tréninky a hlásí se trenérům zpátky do sestavy. „Jsem úplně zdravý a ready do odvety. Samozřejmě mi po kratší absenci trochu chybí kondice, ale myslím, že jsem v pohodě," ujišťuje Hložek.

Příliš horká turecká půda

České kluby v samostatné historii nevyhrály ani jeden z deseti venkovních zápasů s tureckým soupeřem. Naposledy na horké půdě zvítězil Baník Ostrava v sezoně 1991/92.

Může černou sérii utnout právě Sparta, když si přivezla vachrlatou remízu 2:2 z prvního utkání a čeká ji fanatické prostředí...?

„Každý se na ně asi musí v hlavě připravit sám. Nic nám nebrání, abychom podali co nejlepší výkon a zvítězili. Jde o možná nejdůležitější zápas sezony," zdůrazňuje Hložek.

Odveta se hraje od 19:30