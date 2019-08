Odvetné zápasy 3. předkola Evropské ligy sehrají dnes tři čeští pohároví zástupci. Sparta doma ztratila nadějný výsledek a s postupovým kurzem 4:1 by bylo vyřazení Trabzonu velkým překvapením. Plzeň venku s Antverpami uhrála řešitelnou porážku 0:1. V zápase ale tahala za výrazně kratší konec provazu, a i v kontextu potíží v lize se bookmakeři kurzem okolo 1,5:1 přiklánějí k triumfu Belgičanů. Nejlepší výchozí pozici tak má překvapivě podceňovaná Mladá Boleslav, která s FCSB uhrála bezbrankovou remízu a v kurzu 1,8:1 je právě ona postupovým favoritem.

Nejméně zkušený český pohárový tým Mladá Boleslav je paradoxně nejblíže postupu do závěrečného kola kvalifikace o Evropskou ligu. Poháry ostřílení Sparta a Plzeň mají teď do Evropy daleko.

„Překvapivá remíza 0:0 s FCSB je papírově velkou nadějí. Ale nezapomínejme, že jedině domácí výhra posunuje Boleslavské dál. Bezbranková remíza znamená prodloužení, jakákoliv jiná remíza stačí k postupu FCSB," vypočítává možné scénáře Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. Kurzově je Mladá Boleslav mírným favoritem na postup 1,8:1 - postup FCSB 2,06:1.

Muris Mešanovič si připsal proti Spartě hattrick.

Radek Petrášek, ČTK

Vyhlídky Matějovského a spol. vidí jako solidní i samotní sázkaři, když na postup Boleslavi směřuje zhruba 70 % sázek. Naopak na postup Plzně sází pouze třetina tipujících a v překvapivý úspěch Sparty jenom desetina.

„Hráči FCSB v prvním utkání jasně ukázali, že zdaleka nejsou tak silní, jak jsme byli zvyklí. Jejich nepohoda je nejlépe vidět na mizerných výsledcích v domácí soutěži. Boleslav se bez větších potíží dostávala do hry a držela se na balonu, v závěru ale Rumuni demonstrovali, že mají fotbalovost a individuální kvalitu přece jen na svojí straně. Středočechy podržel gólman, měli i trochu štěstí. Odvetu tak vidím jako zcela otevřenou," avizuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Najdou správné střelecké kopačky?

Výhodu domácího prostředí ke zlikvidování náskoku Antverp 1:0 má Plzeň. „Jenže Viktorka se trápí. Nedává góly a mizérie vyvrcholila domácí prohrou se Slováckem. Antverpy i Slovácko za nula. Jestli Plzeňští nenajdou správné střelecké kopačky, za hranice už letos nevyrazí," varuje Urbanec. Postup Plzně vypsala jeho kancelář 2,80:1 - postup Antverp je na hodnotě 1,46:1.

Michael Krmenčík z Plzně se raduje z branky.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Zklamáním bylo každopádně bruselské vystoupení Viktorie. Antverpy byly po většinu zápasu lepší a nebýt zahozených šancí, mohly získat pohodlnější náskok. Navazující porážka se Slováckem dostala pod tlak i kouče Vrbu, Západočeši se tak ocitli v nezáviděníhodné situaci, která ale nemusí být úplně bezvýchodná. V první řadě se ale musí probudit ofenziva v čele s bourákem Krmenčíkem," přemítá Hanák.

Letenští jsou postupu nejdále...

Nejdále postupu je podle bookmakerů v kurzu 4:1 pražská Sparta. „Je skoro zarážející, když se ohlédneme, jak utkání s Trabzonsporem probíhalo. Za stavu 2:0 se v podstatě čekalo už jen na třetí gól a popravu favorizovaných Turků. Spartě nebylo co vytknout. Stačilo ale deset minut, aby se situace otočila a Sparta dorazila s remízou a dvěma góly v síti do bouřlivého Trabzonu dost možná jen na výlet," obává se Urbanec.

Sparťané Ladislav Krejčí a Martin Hašek (vpravo) v slavný John Obi Mikel z Trabzonsporu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Když už se zdálo, že by si Sparta po kvalitním výkonu mohla na domácím hřišti vytvořit zajímavý výsledek do odvety, chyby na samém konci ji opět srazily a s výsledkem 2:2 může v odvetě opravdu jenom překvapit. Trabzon si v Praze remízu sice nezasloužil, na to se ale historie neptá a doma už si postup dokáže ohlídat," souhlasí Hanák.