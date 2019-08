Co mi po gólu blesklo hlavou? Že je konec, utrousil Takács. Tutovku si vyčítal

Těžko hledal slova. Stoper Ladislav Takács byl po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy s rumunským týmem FCSB asi nejsmutnější mladoboleslavskou postavou. Po pár vteřinách zápasu měl na hlavě vedoucí zásah, který by Středočechy pořádně nabudil. Jenže po rohu kapitána Matějovského rozezvučel pouze tyč, což domácí fotbalisty nakonec přišlo draho.

Hodně vás ta situace z úvodu utkání štve?

Ano, protože to byla stoprocentní šance. Kdybych ji proměnil, mohl zápas dopadnout jinak. Smutní jsme teď samozřejmě všichni. Nemyslím si, že jsme odehráli špatný zápas. Bohužel výsledkově to nestačilo.

V 75. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen obránce Antonín Křapka. Byla to pro vás velká rána?

Nebylo to nic příjemného. Hráč nám na trávníku chyběl, od té doby nás totiž nepustili do hry. Balon měla posledních deset minut na kopačkách skoro jenom Bukurešť. Zatlačila nás a z toho vyústil branka Pantirua.

Kde se při gólové situaci stala chyba?

Přesně si to nevybavuji. Měli jsme míč na noze, ale neodkopli jsme ho dostatečně daleko. Trefili jsme soupeře a nějak dostali gól...

Co vám bezprostředně po něm blesklo hlavou?

Že je konec. Nechtěli jsme to samozřejmě vzdát, jenže do konce utkání zbývaly už jenom tři minuty. Procenta na postup už byla hrozně malá.

Na rumunský tým jste přitom měli, o to víc teď vyřazení bolí?

Určitě. Hrozili jsme ze standardek, já měl stoprocentní šanci, takže jsme zklamaní. Ve dvou zápasech jsme nedali gól, ale musíme brát ohled i na soupeře. Nebylo to s nimi nic jednoduchého. Kdybychom gól dali, bylo by to jiné.