Krmenčík: Ty dva góly bych vyměnil za postup. Fotbal je někdy krutý a nespravedlivý

Byl to zase ten starý známý Michael Krmenčík. Rval se, kousal, dostával se do šancí. Dvě z nich proměnil, fotbalovou Plzeň jimi ve čtvrtečním dramatu s Antverpami přiblížil k postupu do play off Evropské ligy. Na hranici vyčerpání za stavu 2:0 v prodloužení musel vystřídat. Z lavičky pak smutně sledoval, jak Mbokani snížil na 2:1 a sen Viktorie o dalším pohárovém podzimu se rozplynul. V Belgii před týdnem prohrála 0:1.