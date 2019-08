Největší výbuch za pět let! Češi budou mít ve skupině jediný tým... Udrží Slavia pozice?

Rychlý proces. Během dvou hodin odchod z pohárové Evropy ohlásily Mladá Boleslav, Sparta a Plzeň. Připojily se tak k Jablonci, který vypadl již ve 2. předkole.

Český klubový fotbal zažil ve čtvrtek nejčernější večer za posledních pět let. Premiérově od roku 2014 vypadly v jeden den z evropských pohárů tři týmy a poprvé od stejné sezony bude mít domácí liga jen jednoho zástupce v základní skupině.

Slavia se s rumunskou Kluží utká o postup do vysněné Ligy mistrů. Pokud neuspěje, jako útěchu má jistou skupinu Evropské ligy.

Ve čtyřech minulých ročnících se do skupinové fáze probojovaly vždy tři české týmy. V minulé sezoně zůstaly Slavia a Plzeň až do jara.

Jasné teď je, že se českému fotbalu zhorší národní koeficient. A klíčové bude, zda ho Slavia udrží nejhůře do 15. místa, aby České republice zůstalo pět míst v pohárech také pro sezonu 2021/22. V sezoně 2020/21 už má pět míst jistých.

V sázce je ztráta jednoho místa

Pokud by tuzemský fotbal z elitní patnáctky vypadl, přišel by o jednu pozici v Lize mistrů. Kromě šampiona by všechny týmy musely do 2. předkola Evropské ligy.

Aktuální pořadí na žebříčku: 11. Rakousko 28,525 3/5 12. Nizozemsko 28,150 4/5 13. Česká republika 25,700 1/5 14. Dánsko 25,500 1/4 15. Kypr 24,875 2/4 16. Řecko 23,500 3/5 Zlomek udává, kolik klubů dané země sezonu zahájilo/kolik jich v pohárech pokračuje.

Případný postup Slavie do Ligy mistrů by byl velmi důležitý. Červenobílí by za účast ve skupině prestižní soutěže dostali čtyřbodový bonus. Získané body se dělí počtem účastníků v pohárech, v českém případě pěti, Pražané by tak připsali do koeficientu 0,8 bodu.

Češi aktuálně drží 13. místo, na kterém zakončili minulou sezonu. Na čtrnácté Dánsko, jemuž zůstal ve hře také jediný tým FC Kodaň, mají k dobru 0,2 bodu, před patnáctým Kyprem s dvěma zbývajícími účastníky pak mají náskok necelého bodu. Šestnácté Řecko ztrácí na Česko 2,2 bodu a ve hře má ještě tři zástupce, sedmnáctí Chorvaté pak 3,325 bodu.