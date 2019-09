Udělejme pohárovým zástupcům servis, ať je na tom náš fotbal lépe, vzkázal Vrba ligové generalitě

Slavia vstoupila do Ligy mistrů senzační remízou na milánském San Siru s Interem a najednou se i český fotbal cítí mnohem lépe. Získaný bod totiž pro Pražany představuje další finanční profit 900 tisíc eur, tedy v přepočtu přes 23 milionů korun, tuzemskému klubovému fotbalu dopomůže k alespoň částečné retuši notně pokaženého koeficientu. Proto radost sdílená se Slavií...

„Mohlo být ale ještě lépe, kdyby vedení ligy udělalo mužstvům hrajícím o účast v evropských pohárech alespoň nějaký servis," připomíná trenér plzeňské Viktorie Pavel Vrba škaredou bilanci českých aspirantů o evropskou scénu v kvalifikačních předkolech.

Jeho mužstvo se nedostalo do Champions League a nakonec ani do Evropské ligy, týmy Sparty a Jablonce vyhořely hned, jak do kvalifikace o Evropskou ligu vstoupily, Mladé Boleslavi nevyšel ani sedmý pokus dostat se do skupinové fáze.

Účast v Evropě = přísun peněz

„Vedení ligy by mělo trochu přemýšlet. Ostatní mužstva také. Těžko můžeme kalkulovat s tím, že český zástupce bude do Ligy mistrů postupovat přímo, protože něco podobného se stane jednou za pět let. A možná za deset," mluvil bývalý reprezentační trenér Pavel Vrba nejen za svou Plzeň, ale i za další české zástupce, kteří se marně pachtili za vidinou účasti v pohárové Evropě.

„Pokud se český zástupce v hlavní fázi evropských pohárů objeví, znamená to přísun peněz do klubové pokladny. A za tyto finance může dál nakupovat hráče. A dokonce za větší sumy, než je ochoten a schopen za normálních okolností zaplatit," připomněl kouč Viktorie ještě před startem hlavní fáze Ligy mistrů a Evropské ligy jednoduchou rovnici.

„Proto mluvím o servisu pro pohárové zástupce, nad kterým by mělo vedení ligy zapřemýšlet. Třeba my konkrétně sehráli v 29 dnech devět utkání, a když k tomu připočtu cestování a vše, co s evropskou kvalifikací a domácí ligou souvisí, jde o hodně náročné zatížení. Zvláště, když všechno vrcholí až třetím kvalifikačním předkolem, které je rozhodující," vypočítával Vrba letošní tažení Viktorie, při němž se nedostával čas ani prostor na přípravu, regeneraci, odpočinek.

I to byl jeden z důvodů předčasného konce. Plzně, ale i třeba Mladé Boleslavi či Jablonce, mužstev, která musela navíc podstupovat strastiplné cestovatelské anabáze do Kazachstánu či Arménie.

Což takhle hrát místo ligy pohár?

„Proto mluvím o servisu, který by mělo vedení ligy pro české pohárové zástupce vytvořit, aby se mohli na rozhodující kvalifikační předkolo připravit stejně jako soupeři. Třeba tím, že namísto ligového kola by se hrálo během kvalifikační fáze evropských pohárů vložené kolo domácí pohárové soutěže," nabízí Vrba jednu z možných variant pomoci.

Pochopitelně s vědomím, že vypořádat se v počáteční fázi tuzemského poháru s domácím protivníkem je přijatelnější než hrát o mistrovské body v nejvyšší soutěži, takže i času a prostoru na přípravu na rozhodující kvalifikační konfrontace na evropské scéně by bylo víc.

A pak by bylo možná i celému českému fotbalu lépe než teď, kdy zůstalo jen na Slavii, aby získávala body ve skupině smrti Ligy mistrů, a pouze na ní je, aby zachraňovala kvalifikací zpackaný klubový koeficient.

„Jen ať jich uhraje co nejvíc. Dostala se sice do nejtěžší skupiny, která byla v Lize mistrů vylosována, ale ať získá maximum bodů a pomůže českému fotbalu s koeficientem," poslal do Edenu své přání Vrba, který v loňském ročníku Champions League získal s Plzní v základní skupině sedm bodů.