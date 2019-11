Wolves - Slovan Bratislava 1:0 Horor! Zraněného hráče ošetřovali dvanáct minut na trávníku. Postup už slaví Sevilla i Manchester United

Dramatické chvíle a strach o záložníka Kenana Bajriče, který po zásahu kopačkou do hlavy dlouho ležel bez hnutí na trávníku, prožili fotbalisté bratislavského Slovanu ve 4. kole Evropské ligy na půdě anglického Wolverhamptonu. Nakonec Slovan prohrál těsně 0:1, ale ještě drží teoretickou postupovou naději. To fotbalisté Sevilly a Manchesteru United už mají účast v jarní vyřazovací fázi jistou. Španělský tým s brankářem Tomášem Vaclíkem na lavičce v Lucembursku porazil Dudelange 5:2 a vyhrál i čtvrtý zápas ve skupině. Rudí ďáblové doma zvítězili nad Partizanem Bělehrad 3:0. Do play off se s předstihem kvalifikovaly také Celtic Glasgow, Basilej a barcelonský Espaňol.