Děsivé zranění fotbalisty Slovanu: Byl v křeči a chrčel. Čtyřicet sekund s námi nebyl, popisují šokovaní hráči

Měl v euforii slavit, ale místo toho mu nejspíš mráz běhal po zádech. V 92. minutě rozhodl útočník Wolverhamptonu Raúl Jiménez o důležité výhře svého týmu v Evropské lize nad Slovanem Bratislava 1:0. Vlci se díky tomu výrazně přiblížili k postupu do vyřazovací fáze soutěže. Exploze nadšení se ale nekonala. Mexický útočník byl totiž u momentu, který zatlačil veškerou fotbalovou radost do pozadí.

Blížil se závěr utkání čtvrtého kola základní skupiny Evropské ligy mezi anglickým Wolves a Slovanem Bratislava. Slovenský mistr držel na hřišti favorita cennou remízu 0:0, když přišel moment, na který nikdo z aktérů zápasu dlouho nezapomene.

V 80. minutě do dostal v pokutovém území hostů do šance mexický útočník Raúl Jiménez. Míč ve složité pozici zkusil akrobaticky trefit nůžkami. Ve stejný okamžik se po balonu hlavičkou vrhl i slovinský záložník Kenan Bajrič.

A neštěstí bylo na světě. Kopačka osmadvacetiletého útočníka plnou silou zasáhla Bajričovu hlavu. Čtyřiadvacetiletý záložník zůstal bezvládně ležet v pokutovém území. Lékaři následně fotbalistu dlouhých dvanáct minut ošetřovali, až poté byl odnesen z trávníku.

K nešťastnému hráči se jako první dostal za hrobového ticha šokovaných fanoušků gólman "belasých" Dominik Greif. "Už ve vzduchu jsem viděl, že přestal ovládat svoje tělo a když padal k zemi, byl úplně mimo. Běžel jsem k němu, ale Kenan byl v křeči a chrčel. Dali jsme ho na bok a další už nechali na lékařích," popisoval hrůzné momenty brankář.

"Jazyk jsem mu nevytahoval. Jen jsem se podíval, jestli ho nemá zapadnutý. Byl totálně v křeči a úplně v bezvědomí. Vím, že v takovém případě se s člověkem radši nemá nic dělat. Potom už přišli lékaři, dali ho do stabilizované polohy a počkali, až křeč přejde. Všichni doufáme, že bude brzy v pořádku," popisoval pro slovenská média nešťastný moment dvaadvacetiletý brankář.

Hodně těžké momenty prožíval i Bajričův krajan ve službách Slovanu Andraž Šporar. "Soupeř ho kopl do hlavy a Kenan o sobě dobrých třicet nebo čtyřicet sekund nevěděl. Celou tu dobu s námi nebyl. Když konečně přišel k sobě, tak jsme se ho ptali, zda je v pořádku a co ho bolí. Povídal, že se cítí dobře a potvrdili nám to poté i lékaři," dodal útočník.

Že by hrůzná situace přeci jen mohla mít dobrý konec, potvrdili nejen lékaři, ale i kapitán slovenského mistra Vasil Božikov. "Bylo to velmi nepříjemné. Lékař nám ale povídal, že Kenan bude v pořádku. Musel zůstat v Anglii, ale mělo by to s ním být dobré," říkal jednatřicetiletý bulharský fotbalista.

Slovinský fotbalista Kenan Bajrič je odnášen ze hřiště

Krátce po osudném momentu dostal Slovan jediný gól utkání. "Byli jsme pod tlakem už předtím, ale tahle situace se na nás podepsala. Možná bude někdo tvrdit, že jsme branku dostali právě kvůli tomu nešťastnému momentu, ale já bych to tomu nepřipisoval. Je nepříjemné, když takovým momentem přijdete o svého spoluhráče. Snad bude v pořádku, to je to hlavní," dodal gólman slovenského týmu Dominik Greif.

Kenan Bajrič zůstal přes noc v Anglii v péči lékařů, podle předběžných informací by měl mít těžký otřes mozku.