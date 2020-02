Videorozhodčí dohlédne na všechny zápasy play off Evropské ligy

Sudím bude v nadcházející vyřazovací fázi fotbalové Evropské ligy při zápasech poprvé pomáhat videorozhodčí. Technologie VAR dosud byla v druhé nejprestižnější klubové soutěži v Evropě nasazena jen do loňského finále mezi Chelsea a Arsenalem.

Evropská liga následuje s ročním zpožděním prestižnější Ligu mistrů, v níž bylo video zavedeno vloni na startu vyřazovací fáze. "Jsem velmi rád, že VAR teď budeme mít také v Evropské lize a systém bude rozhodčím pomáhat i v těchto zápasech," uvedl šéf rozhodčích Evropské fotbalové unie UEFA Roberto Rosetti.

Video bude pomáhat při všech 16 čtvrtečních zápasech úvodního kola vyřazovací fáze. Chybět nebude ani při utkání Ludogorce Razgrad a Interu Milán, při kterém si na lavičce domácích odbude pohárovou premiéru v novém klubu český trenér Pavel Vrba.

UEFA věří, že video v Evropské lize bude fungovat stejně dobře jako v Lize mistrů. "Jsme velmi spokojeni s dosavadními údaji. V loňské vyřazovací fázi Ligy mistrů a v základních skupinách této sezony se odehrálo 108 zápasů a systém VAR opravil 27 rozhodnutí. To znamená, že rozhodnutí bylo opraveno pouze v každém čtvrtém zápase, což ukazuje kvalitu rozhodčích. Kromě toho se snižuje doba posuzování situací. Zatím byl v této sezoně průměrný čas na opravu rozhodnutí jedna minuta a 30 sekund, o 15 sekund méně než v minulé sezoně," uvedl Rosetti.

"Je třeba připomenout, že VAR je tu pouze pro jasné a zjevné chyby, nikoliv pro kontroverzní situace. Fotbal potřebuje především dobré rozhodčí, silné osobnosti na hřišti, které přijímají správná a odvážná rozhodnutí," dodal bývalý italský sudí.

Video bude rovněž nasazeno do březnového play off o postup na mistrovství Evropy stejně jako při samotném závěrečném turnaji. V kvalifikaci by měl mít systém premiéru při evropských bojích o příští světový šampionát v roce 2022, UEFA nyní čeká na finální potvrzení od Mezinárodní fotbalové federace FIFA.