Útočník Kodaně byl obviněn, že při oslavě gólu napadl policistu

Útočník Michael Santos z FC Kodaň byl skotskou policií obviněn, že při oslavě gólu ve čtvrteční odvetě druhého kola Evropské ligy na stadionu Celticu Glasgow napadl policistu. Dánský celek vyhrál 3:1 a po domácí remíze 1:1 postoupil do osmifinále.

K incidentu došlo poté, co se Kodaň dostala v 85. minutě do vedení 2:1. Šestadvacetiletý Santos strčil do policisty, který se snažil zabránit autorovi vedoucí branky Pepu Bielovi, aby se při slavení dostal příliš blízko k hostujícím fanouškům. Hosté poté dvě minuty před koncem přidali ještě branku zásluhou Dame N'Doyeho.

"Před sektorem fanoušků Kodaně došlo ke strkanici, po které byli na policii předvedeni jeden z našich pořadatelů i Michael Santos. Oba poté byli obviněni," uvedl dánský klub na svém webu. Oba muži poté odcestovali zpět do Kodaně s týmem, ale s vyšetřováním budou nadále spolupracovat.