Liga mistrů by mohla být zrušena, Evropská liga také, připustil šéf UEFA Čeferin

„Letošní ročník Ligy mistrů a Evropské ligy by nemusel mít vítěze. Obě soutěže by mohly být zrušeny,“ připustil první muž evropského fotbalu Aleksander Čeferin v rozhovoru pro německou televizní stanici ZDF nejhorší možný scénář, jaký by mohl pro evropský klubový fotbal nastat. Stalo se tak poprvé, co prezident UEFA podobnou variantu vyřkl.

Až dosud UEFA nepřipouštěla, že by se prestižní klubové soutěže nedohrály. Vymýšlejí a modelují se různé varianty, objevila se myšlenka, že by se Champions League mohla dohrát turnajovou formou na jednom místě a bez diváků, posouvají se termíny, hledají řešení.

Champions League přitom zatím dospěla pouze do osmifinále a ani to nebylo vzhledem ke koronavirové pandemii dohráno kompletní. Zatímco fotbalisté Paris SG, Atlétika Madrid, Atalanty Bergamo a Lipska si postup do čtvrtfinále už zajistili, čtyři další dvojice odvety sehrát nestihly.

UEFA president Aleksander Ceferin confirmed August 3 as the latest possible date for the 2019/20 Champions League final. 😷⚽️ #DiskiFans pic.twitter.com/cncEP4K4XY — DISKIFANS (@diskifans) April 6, 2020

Evropská liga má za sebou dokonce jen první osmifinálové duely, přičemž týmy španělského Getafe a Interu Milán nehrály ani ten první.

„V tuto chvíli toho moc nevíme. Čekáme na další vývoj hrozné situace ve světě, a hlavně v Evropě. Samozřejmě by bylo mnohem lepší hrát zápasy alespoň za zavřenými dveřmi za přítomnosti televize než nehrát vůbec, ale jsme odkázáni na to, co nám úřady v jednotlivých zemích dovolí," mluvil prezident UEFA před kamerami ZDF o červenci a srpnu jako o posledních měsících, kdy by se mohla Liga mistrů a Evropská liga ještě dohrát.

„Pokud by omezení přetrvávala až do září, budeme muset oba soutěžní ročníky zrušit. Nemohou se dohrávat v září nebo říjnu," přiznal Čeferin, že už přemýšlí i o nejčernější variantě pro celý evropských fotbal.