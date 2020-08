Konec oslav, šampioni! Přísné restrikce ukončily rej Vaclíkovy Sevilly

Po sedmi letech získal český fotbalista trofej v jedné ze dvou nejprestižnějších evropských klubových soutěží. Tomáš Vaclík, brankář Sevilly, oslavil vítězství v Evropské lize, kterou vyhrál jako devátý český hráč historie.

V noci po zisku trofeje toho šampioni moc nenaspali. Jinak se ovšem také oni museli podrobit omezením i pokud se oslav týká...

"Už je po oslavách. Platí přísné restrikce, takže jsme doslavili v momentu, kdy s námi přistálo letadlo zpátky ve Španělsku a dojelo se do tréninkového centra. Užili jsme si jich ale dostatečně," líčí v rozhovoru pro web Sparty, s níž v sezoně 2013/14 oslavil zisk titulu i poháru.

S jucháním po triumfech tedy má své zkušenosti. "Klubové oslavy se moc neliší, jsou stejné v Česku i ve Španělsku. Na Spartě bylo super, že jsem to zažil s diváky, mohli jsme radost sdílet s fanoušky. Tady to bohužel nešlo, ale v kabině a s realizákem a lidmi okolo týmu jsme slavili pořádně. V tomhle směru není rozdíl," usmívá se Vaclík.

Pomohli i Spartě

Sevilla vyhrála Evropskou ligu už pošesté. "Asi je tam historicky nějaké spojení, Sevilla je v tomhle neuvěřitelná. A když pak vidíte, že vítězný gól ve finále dá stoper nůžkami... Je vám jasné, že tady nějaké spojení je, že prostě Sevilla a Evropská ligy jdou dohromady. A skvěle dohromady jde taky Evropská liga a Monchi, který se sem po dvou letech v AS Řím vrátil a zase se vrátila i trofej v EL," poukazuje český brankář na schopného ředitele klubu.

Brankáři v extázi! Sevillský triumf slaví Bono (uprostřed), Tomáš Vaclík (zády) a Javier Diaz.

Pool, Reuters

Sevilla navíc postupem do semifinále přes Wolves nejspíš pomohla Spartě rovnou do skupiny Evropské ligy. "Věděl jsem, že můžeme Spartě takhle pomoct. Vnímal jsem to už před utkáním a pak po zápase mi přišla i zpráva od kondičního trenéra Tomáše Malého. Gratuloval nám k postupu a říkal, že asi i já můžu Spartě pogratulovat. Jsem rád, že jsme jí pomohli a Sparta se nejspíš nebude muset trápit v předkolech a bude rovnou v základní skupině," pochvaluje si Vaclík.

Čtyři dny ještě zůstane s rodinou ve Španělsku. Pak stráví čtyři dny v Praze a potom se připojí k národnímu týmu. V neděli se nejspíš půjde podívat na Spartu proti Olomouci. Letenští přes léto mimo jiné posílili o dva jeho spoluhráče z národního týmu Čelůstku a Krejčího.

"Moc se mi tyhle přestupy líbí, kluky znám charakterově i fotbalově a vím, že Spartě můžou pomoct. Věřím, že klub najel na správnou cestu a že to, co říkal Tomáš Rosický, že bude potřeba nějaký čas, než se všechno dá do kupy, tak že už nastává. Že Sparta bude zas tam, kam patří a kde si všichni přejeme, aby byla," doufá Vaclík.