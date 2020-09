Zopakuje Brabec svůj legendární gól? Los mu nahrál šanci k repríze

Když se řekne Sönderjyske, rozzáří se mu oči. Stoperovi fotbalové reprezentace se okamžitě vybaví čtyři roky starý slavný okamžik, kdy jako zázračný žolík z lavičky posunul Spartu do Evropské ligy. „Legendární gól, jestli ho tak můžu nazvat,“ usmívá se Jakub Brabec. Na dánský tým teď ve 3. předkole stejné soutěže narazí jako kapitán plzeňské Viktorie.

Fotbalisté Sparty (zleva): Matěj Pulkrab, Ondřej Zahustel Tomáš Koubek, Jakub Brabec, Michal Sáček a Ondřej Mazuch oslavují vítězství a postup po utkání play off Evropské ligy se Sönderjyske.

Vzpomínáte? Psal se 25. srpen 2016. Letenští si přivezli z Dánska nadějnou remízu 0:0, v domácí odvetě však prohrávali 0:2. Lafata a Šural sice gólovými hlavičkami vyrovnali, třetí postupová trefa však Spartě stále chyběla.

Trenér Ščasný pak ovšem předvedl zázračné střídání. Brabec rovnou z lavičky naběhl do vápna, Frýdek hodil dlouhý aut, Dánové ho prodloužili na letenského žolíka a Brabec se po pár sekundách na trávníku pět minut před koncem trefil. A do třetice hlavou...

Postup do skupiny Evropské ligy byl skutečností.

„Pro mě hodně zvláštní, protože tenkrát jsem nehrál a jednal o odchodu do Belgie. Byl to legendární gól, jestli ho tak můžu nazvat. Po několika vteřinách jsem vlastně vstřelil postupovou branku," vzpomíná Jakub Brabec v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Hned po zápase jsem opouštěl Spartu. Pro mě to tenkrát bylo hodně důležité utkání, znamenalo postup do Evropy. Doufám, že i tohle může pomoct nám v Plzni a že nás to nakopne," doufá bývalý hráč Genku nebo Rizesporu.

Domácí prostředí je výhodou

Viktoria nastoupí proti Sönderjyske ve čtvrtek 24. září s výhodou domácího prostředí. Hrát se bude opět na jedno vítězné utkání bez diváků na stadionu.

„Těším se, že se v Evropské lize představíme doma. Proto věřím, že se projeví i síla domácího prostředí, budeme vítězní a postoupíme dál," přeje si trenér Adrian Guľa.

Jeho týmu pohárový start nevyšel. Minulý týden v 2. předkole Ligy mistrů prohráli v Alkmaaru 1:3 po prodloužení. Kdyby postoupili, současně by si zajistili minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. Takhle musí pro postup do hlavní fáze vyřadit dva protivníky.

Trenér Viktorie Plzeň Adrian Guľa během utkání 1. kola Fortuna ligy s Opavou.

Vlastimil Vacek, Právo

„Doma se hraje vždycky každému líp, známe svoje prostředí, můžeme se v klidu připravit. Malinká výhoda to je," doufá další stoper Lukáš Hejda. „Za domácí prostředí jsme rád. Ve hře je hodně a v Evropě je co vracet," dodává kapitán Brabec.

„Sönderjyske je vítěz poháru, tedy ambiciózní mužstvo. Prezentují se důrazným stylem, typicky severským. Silově a důrazem slušně připravený tým. Proto věřím, že sesbíráme ještě detailnější informace, abychom byli kvalitně připraveni," líčí trenér Guľa.

„Bude se jednat o silového, soubojového soupeře. Musíme se nachystat co nejlíp a postoupit," přidává se Hejda.