Riteriai - Liberec 1:5 Liberec po kanonádě slaví v Evropě postup

Fotbalisté Liberce potvrdili roli favorita, ve čtvrtečním duelu 2. předkola Evropské ligy porazili na stadionu ve Vilniusu litevský Riteriai vysoko 5:1 a kvalifikovali se do další fáze soutěže.

Do dvacáté minuty vstřelili dva góly, po přestávce ale domácí snížili, z pohodové záležitosti se stalo drama. Slovan ovšem senzaci nepřipustil, v závěru dal třemi góly razítko na postup. Ve 3. předkole narazí na vítěze duelu Bačka Topola–FCSB.

Liberec se dokázal solidně vypořádat s umělou trávou, za postupem vykročil zkraje zápasu, kdy guinejský záložník Mara s přehledem proměnil penaltu. Tu hlavní rozhodčí odpískal za nešikovný faul Dombrauskise na slovenského záložníka Koscelníka.

Hráči Liberce se radují ve Viliniusu z gólu ve 2. předkole Evropské ligy.

Radek Petrášek, ČTK

Když se pak ve 20. minutě po přihrávce Peška trefil Hromada, vypadalo to, že zápas se bude jen dohrávat. Dominance Severočechů byla obrovská. Do poločasu měli vést dokonce o tři góly, Mosquerova rána se totiž odrazila od břevna přes půl metru za brankovou čáru. Sudí to ovšem skandálně nezpozorovali, videorozhodčí na utkání nebyl přítomen.

Zleva Martin Koscelník z Liberce a Donatas Kazlauskas z Riteriai v utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy.

Radek Petrášek, ČTK

Po přestávce však Slovan ubral plyn, Riteriai začal hrozit. Pokus o lob v podání domácích ještě Nguyen dokázal zlikvidovat, po následném rohovém kopu ale Lezama po hodině hry ránou k tyči snížil.

Litevci vycítili šanci, hosté byli kouzla zbaveni, začali se bát o postup. V 73. minutě si oddechli, střela střídajícího Filipavičiuse totiž proletěla jen o centimetry vedle. Uklidnění pro Severočechy přinesly až dvě branky v závěru. Nejdřív se prosadil Rabušic, po něm z penalty Júsuf, v nastavení se prosadil Matoušek.