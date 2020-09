Oslavenec Rabušic: gól a penalta. Večer si přiťukneme pivkem, zářil liberecký útočník

Jednatřicáté narozeniny oslavil stylově. V závěru čtvrtečního duelu 2. předkola Evropské ligy na půdě litevského Riteriaie vstřelil útočník Liberce Michael Rabušic hlavou uklidňující třetí gól, vzápětí po faulu na něj přidal Júsuf čtvrtou branku. Slovan nakonec zvítězil 5:1 a postoupil do další kvalifikační fáze soutěže.

„Říkal jsem Peškovi, aby překopával obránce. Že tam můžu vyplout sám. Povedlo se. Potom jsme předvedli hezkou akci, penalta byla jasná. Jsem rád, že jsem takhle oslavil narozeniny. Od rána mi chodily gratulace, kluci z týmu mi taky přáli. Trenér večer povolí jedno pivko, přiťukneme si," uvedl Rabušic.

Kouč Pavel Hoftych ho vypustil na hřiště po hodině hry. Minutu poté, co domácí snížili na 1:2. „Chtěli jsme zápas v klidu dohrát, ale po inkasovaném gólu to bylo z naší strany trochu chaotické. Nechali jsme se zatlačit. Pomohl nám třetí gól, pak už bylo po zápase. Udělali jsme si to trochu těžší, ale postoupili jsme, což je zásadní," podotkl Rabušic.

Kromě houževnatého soupeře se Slovan musel vyrovnat s umělou trávou a také se silným větrem a chladem. „Myslím, že umělka byla nejmenší problém. Den před utkáním bylo třicet stupňů, při zápase sotva deset. K tomu silný vítr, každá střela byla nebezpečná," pronesl Rabušic.

„Zápas hodně ovlivnil vítr. V první půli jsme ho měli v zádech my, dali jsme dva góly. Vlastně tři, Mosquerova rána se odrazila od břevna půl metru za brankovou čáru, sudí to ale neviděli. Po přestávce využívali vítr domácí. Snížili, krásně se trefili. V tu chvíli jsme znervózněli, slabší pasáž jsme ale dokázali překonat. Dali jsme třetí gól a dohráli utkání velmi slušně," doplnil Hoftych.