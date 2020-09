Plzeňský kouč Guľa má před konfrontací s Dány o jeden motivační stimul víc. A to o něm ani nevěděl

Fotbalisté Viktorie Plzeň (zleva): Adriel Ba Loua, David Limberský, Jan Kopic, Zdeněk Ondrášek a Miroslav Káčer oslavují gól na 1:0 během utkání na hřišti Bohemians. Podobnou radost by chtěli zažívat i ve čtvrtek.

Po vyřazení z kvalifikace o Ligu mistrů s Alkmaarem je Guľovi nad slunce jasné, že další nezdar si na evropské pohárové scéně nemůže dovolit. Ani on, ani jeho svěřenci, protože účast v základní skupině Evropské ligy je pro českého vicemistra povinností. Vedení Viktorie nepřipouští jinou možnost, než postup z třetího kola přes vítěze Dánského poháru Sönderjyske a poté samozřejmě i výhru v play off v konfrontaci s lepším týmem z dvojice Beer Ševa - Montherwell.

„S dánským soupeřem hrajeme sice bez diváků, přesto jsem přesvědčený, že domácí prostředí jistou mikro výhodu představovat bude. Třeba optika stadionu, nejrůznější detaily, které naši hráči znají lépe než soupeř," připomínal Guľa, co všechno by mohlo jeho týmu nahrávat.

Čtvrteční duel má výkop v 18.00, kvůli opatřením proti šíření koronaviru se hraje bez diváků. Hlavním rozhodčím bude Litevec Donatas Rumšas.

Zkušenosti z pohárové Evropy hrají pro Plzeň pochopitelně také. „Mohla by to být výhoda a doufám, že ji ve čtvrtek využijeme. Máme v mužstvu hodně zkušených, kteří už v evropských pohárech něco odehráli," přitakával Jan Kopic při zmínce, že dánský protivník se na evropskou pohárovou scénu dostal teprve podruhé v celé své klubové historii.

Před čtyřmi lety narazil na Spartu a po domácí remíze 0:0 prohrál na Letné 2:3, když rozhodující gól vstřelil současný plzeňský kapitán Jakub Brabec.

„Bavili jsme se o tom. A Kuba vykládal, že hlavně doma byli Dánové hodně nepříjemní a Spartu potrápili. V úterý jsme samozřejmě sledovali Midtjylland ve střetnutí proti Slavii a podle videa jsou si oba dánské celky hodně podobné. Preferováním fyzické hry, houževnatostí, pětičlennou obranou, která nedopřává soupeřům prostor," uvědomuje si Kopic, že čtvrteční duel nebude vůbec jednoduchý.

„Vždyť náš soupeř vyhrál na úvod dánské ligy nad Midtjyllandem 2:0," připomněl varování, kterého se plzeňským hráčům před zápasem 3. kvalifikačního předkola Evropské ligy dostalo.

„Právě v tom je fotbal krásný. Sönderjyske vyhraje nad favorizovaným Midtjyllandem, aby poté prohrálo 1:4 s Vejle," je si i trenér Guľa vědom, že dánský protivník je přece jen trochu nevyzpytatelný.

„Je defenzivněji laděný, než soupeř Slavie Midtjylland, na můj vkus je ještě důraznější, vzadu hraje s pěti beky, hodně spoléhá na standardní situace. Víme prostě, co nás čeká, ale jsme dobře nastaveni," je kouč Viktorie přesvědčen, že si jeho svěřenci se Sönderjyske poradí a do play off Evropské ligy postoupí.

Trenér Viktorie Plzeň Adrian Guľa a střelec vítězného gólu Lukáš Hejda si podávají ruce po utkání s Mladou Boleslaví.

Vlastimil Vacek, Právo

„Spoléhám na soudržnost a pracovitost mužstva, stejně jako na atributy, o které jsme se mohli opřít v posledních ligových zápasech proti Mladé Boleslavi a na Bohemce, kde fungovaly," nechal se slyšet Guľa dobře naladěný o to víc, že má o jeden motivační stimul víc.

„Deset ligových zápasů jsme doma vyhráli, teď musíme dokázat, že jsme silní nejen v ligových střetnutích. Sönderjyske představuje výzvu, abychom vyhráli i nejbližší zápas."