Soupeř Liberce v Evropě má další nakažené! Kontroverzní majitel FCSB dělá bleskové obchody

FCSB čelí obrovským koronavirovým problémům od minulého týdne. Testy před zápasem 2. předkola Evropské ligy na půdě Bačky Topola odhalily 17 nakažených, z toho devět hráčů. Klub známější pod dřívějším názvem Steaua Bukurešť hrál v Srbsku značně oslaben a postoupil až po penaltovém rozstřelu. Po prodloužení skončil divoký duel 6:6. V neděli pak FCSB v rumunské lize zdolal nováčka Arges 3:0.

Covid-19 se však v mužstvu šíří dál a na seznam nakažených přibyli Alexandru Buziuc, Florinel Coman, Olimpiu Morutan, Valentin Cretu a Marius Briceag. Čtyři z nich zasáhli do víkendového zápasu. Přibylo také několik pozitivních testů u členů realizačního týmu. Naopak Florin Tanase a hlavní trenér Anton Petrea už se uzdravili, takže nemocných je v současnosti 13 hráčů.

Podle serveru digisport.ro odeslal FCSB na UEFA seznam 26 hráčů, z nichž do pole je momentálně zdravých jen deset. Nečekaně přibyl uzdravený obránce Aristidis Soiledis. K dispozici jsou ještě tři gólmani.

Klub se snaží doplnit hráče a server uvedl, že se jeho kontroverzní majitel Becali dohodl s šéfem Astry Giurgiu na bleskovém obchodu. Čtveřice hráčů Constantin Dima, David Bruno, Daniel Graovac a Valentin Gheorghe by měla s FCSB narychlo podepsat roční smlouvy s tím, že vypomohou pouze v zápase proti Liberci. Podle serveru může celek z Bukurešti doplnit soupisku o čtveřici jmen.

K zápasu podle nařízení UEFA může tým nastoupit, pokud počet hráčů neklesne pod 13 a k dispozici je brankář. Ve čtvrtek v osm hodin ráno mají všichni členové FCSB podstoupit ještě další testy na covid-19. Celá liberecká výprava prošla odběry před zápasem s negativním výsledkem.

I když rumunský klub požádal UEFA o odklad utkání na sobotu, zdá se, že se zápas spíše odehraje podle plánu. Přesun na víkend by byl pro Liberec velkou komplikací, protože v neděli má hrát ligový duel na půdě Pardubic

Bude se hrát?

"Zatím to vypadá tak, že normálně zítra budeme hrát. Teď máme po tréninku, počkáme na večerní info, jak to dopadne. Připravujeme se na to, že normálně budeme hrát," řekl v nahrávce pro média liberecký záložník Jakub Hromada.

"Myslím, že dnes měli další testy. Sice se to v tom týmu rozneslo na více než 20 lidí, ale myslím, že by proti nám měli nastoupit všichni hráči negativní a všichni lidé na stadionu by měli být negativní. Takže žádné obavy nemáme, naopak se těšíme na zápas," dodal slovenský středopolař.

Severočeši dopoledne odletěli z Prahy do Bukurešti, odkud se přesunuli do dějiště utkání města Giurgiu u hranic s Bulharskem. "Rozhodně bychom tu nechtěli zůstávat do soboty, protože by to narušilo i naši ligu. Hlavně co bychom tu čtyři dny dělali? Takže věříme, že se bude zítra hrát a my budeme ti šťastnější," řekl po tréninku v Giurgiu liberecký trenér Pavel Hoftych.