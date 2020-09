Uštkne Kobra po Klokanech i Dány? Plzeňský kouč pohárovou sestavu tají

Parádní premiéra. Plzeňský útočník Zdeněk Ondrášek se raduje z gólu v utkání proti Bohemians 1905. I proti Dánůlm by se jeho trefa hodila.

Proto musí Viktoria dnes v duelu s dalším dánským týmem Sönderjyske bezpodmínečně vyhrát, aby postoupila. „I v tom je utkání specifické," netají plzeňský kouč Adrian Guľa vědom si toho, že po nezdaru s Alkmaarem v kvalifikaci o Ligu mistrů si další selhání jeho tým dovolit nesmí. Úkol je jasný - postup přes vítěze Dánského poháru a poté i v play off přes lepší tým z dvojice Beer Ševa a Montherwell.

Zápas třetího předkola Evropské ligy Plzeň - Sönderjyske začíná v 18.000, kvůli opatřením proti šíření koronaviru se hraje bez diváků. Hlavním rozhodčím bude Litevec Donatas Rumšas. Přímý přenos vysílá ČT Sport.

„Hrajeme sice bez diváků, přesto domácí prostředí jistou mikro výhodu představovat bude. Optika stadionu, stejně jako nejrůznější detaily, které naši hráči znají lépe, než soupeř, to vše hraje roli," připomínal Guľa, co všechno by mělo jeho týmu nahrávat.

Zkušenosti z pohárové Evropy pochopitelně také. „Máme v mužstvu hodně zkušených, kteří už v evropských pohárech něco odehráli, což je naše výhoda," přitakával Jan Kopic při zmínce, že dánský protivník se na evropskou pohárovou scénu dostal teprve podruhé ve své klubové historii.

Pikantní, že před čtyřmi lety ho vyřadila pražská Sparta gólem Jakuba Brabce, který teď nosí kapitánskou pásku v Plzni a na Sönderjyske zase narazí. „A my na něho. Před čtyřmi lety jsme měli k postupu strašně blízko, teď na něj zkusíme dosáhnout, abychom začali psát novou historii našeho klubu," ujišťoval pětatřicetiletý útočník Johan Absalonsen, že si jeho tým na Plzeň troufá.

„A to přesto, že nás a Midtjylland nelze vůbec srovnávat. Před deseti dny jsme ho sice v lize porazili, ale to proto, že nám zápas vyšel po taktické stránce. Jinak jde o rozdílné týmy. S odlišným herním stylem, a hlavně rozpočtem. Jsme však schopni podat výkon, jímž porazíme i lepšího soupeře. Midtjylland, stejně jako Plzeň," připomínal trenér Glen Riddersholm, že jeho svěřenci porazili v úvodním kole nového ročníku dánské ligy mistrovský Midtjylland a že se tudíž oprávněně troufají i na Plzeň.

Silná slova, která ovšem plzeňské odhodlání vyhrát a postoupit nijak nezbrzdila. „Čeká nás zápas podzimu. A když vyhrajeme, za týden bude následovat další. Bude to klíčových čtrnáct dnů sezony a věřím, že je zvládneme," ujišťoval Kopic.

Fotbalisté Viktorie Plzeň (zleva): Adriel Ba Loua, David Limberský, Jan Kopic, Zdeněk Ondrášek a Miroslav Káčer oslavují gól na 1:0 během utkání na hřišti Bohemians 1905.

Vlastimil Vacek, Právo

„Midtjylland je dál než Sönderjyske, což ale neznamená, že náš soupeř je slabším týmem. Možná je defenzivněji laděný, vzadu nastupuje s pěti obránci, na můj vkus je důraznější, víc sází na brejky a standardní situace. Víme, co nás čeká, jaké je rozestavení soupeře a způsobu hry protivníka a věřím, že chlapci zápas zvládnou," vyhlížel podvečerní partii plzeňský kouč Guľa.

O sestavě, kterou pošle na trávník, však mluvit nechtěl, stejně tak se zdráhal vyslovit, zda novou plzeňskou akvizici Zdeňka Ondráška nasadí do základní sestavy nebo zda s ním počítá jako s žolíkem. Ondrášek, jemuž se kvůli tetování na zádech přezdívá Kobra, nastoupil za Viktorii hned pár dnů po návratu ze zámoří o víkendu na Bohemians a hned se uvedl gólem.

„Jeho silnou stránkou je entuziasmus, optimismus a nastavení. Věřím, že může být a bude naším klíčovým hráčem. Sestavu však oznámím až v poslední čtvrteční přípravě na utkání," reagoval slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa.