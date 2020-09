Plzeň i Liberec jsou velkými favority na postup

Česko-dánský souboj, díl druhý. Slavia doma remizovala s Midtjyllandem 0:0, v play off Ligy mistrů má k dobru ještě odvetu venku. Třetí předkolo Evropské ligy se hraje na jediný zápas.

Plzeň chce do skupiny Evropské ligy. Pokud by se to nepodařilo, je otázkou, jaká by byla pozice trenéra Guľy v dalším průběhu sezony. „Vedení je zvyklé na Vrbovy úspěšné roky Ligy mistrů a pokud by ani letos Viktorka nedosáhla alespoň na skupinu EL, možná by začali v Plzni přemýšlet, v čem je problém," spekuluje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. Podle jeho kurzů jsou ale viktoriáni proti Dánům favoritem o tři čtyři délky.

„Sönderjyske se do Evropy kvalifikovalo přes domácí pohár, jinak ale v rámci dánské ligy patří spíše pod průměr. Pro Plzeň na domácím hřišti by tak nemělo představovat vážnější problém. Viktorka má hromadu zkušeností, o víkendu si zastřílela na Bohemce a zapracovala čerstvou posilu Ondráška. Domácí neponechají nic náhodě, postup si zajistí vícebrankovým rozdílem," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Plzeň má pozici o něco složitější než Liberec, ale pokud chce být ‚evropským' klubem, musí přes Sönderjyske přejít. Zvlášť, když hraje na domácím stadionu. Možná Viktorii dokonce uškodil humbuk kolem soupeře Slavie v play off Ligy mistrů Midtjyllandu, který zatím kvalifikací kráčí dost suverénně. Neprohrál ani v Edenu a dánský klubový fotbal tak v našich očích obrovsky vyrostl," poukazuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Plzni na tiketech přeje i 99 % tipujících. „Jediným strašákem je teď výhra Sönderjyske v lize před čtrnácti dny nad silným Midtjyllandem, který ve středu trápil Slavii a bude ji ještě trápit i v odvetě," přidává se Urbanec.

Slovan proti partě náhradníků

Liberec ve stejné fázi soutěže čeká venkovní duel s FCSB. Rumunský klub v posledních letech uměl českým pohárovým zástupcům zatápět, jeho hlavním soupeřem se ale v posledních dnech a hodinách stal koronavirus. Aktuální rozpoložení týmu je tak hodně nečitelné. Možná právě proto bookmakeři vidí kurzem 1,15:1 favorita na postup v Liberci, sázkaři jsou ale přece jen opatrnější. Vklady jsou rozloženy 60 na 40 ve prospěch Slovanu.

Dlouho nebylo jasné, zda Slovan vůbec bude hrát, protože rumunský soupeř má téměř kompletní kádr v karanténě. Když teď Liberec skutečně nastoupí proti náhradníkům FCSB, všechny sázkové kanceláře světa jej budou považovat za jasného favorita. „Jenže české kluby, kam má paměť sahá, přes FCSB (bývalá Steaua Bukurešť) nikdy v pohárech dál nepřešly," varuje Urbanec.

Takové to když ani ráno v den zápasu nemáte oficiální zprávu o výsledcích testů vašeho soupeře a potvrzenou informaci, zda a s kým vlastně nastoupí... 🤷‍♂️

Ale co už, popereme se o to! 💪💙⚽️ #FCSL #FCSLIB pic.twitter.com/ESBLEv3KVr — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 24, 2020

„Liberec je navzdory stejnému postupovému kurzu jako Plzeň v trochu jiné situaci. FCSB je samozřejmě složitější protivník, nikdo však netuší, jak se do sestavy a nálady týmu promítne nákaza covidem," přemítá Hanák.

„Víkendový duel proti Arges zvládli 3:0 a zářil zejména talentovaný Dennis Man, který však přibyl k pozitivně testovaným. Jinak by nepochybně provětral i libereckou obranu. Konečně oba celky to táhne spíš dopředu, proto bych věřil, že padne více branek. Řada sázkařů každopádně bude se svým tiketem čekat do poslední chvíle, až bude o stavu FCSB trochu více jasno," dodává.

„Slovan bude na stadionu v Giurgiu opravdu velkým favoritem proti partě náhradníků a zcela nových hráčů, které majitel klubu přivedl v posledních hodinách. Neodehráli za FCSB ani minutu soutěžního zápasu," zdůrazňuje Světlíková.

Pokud by byl klub FCSB v plné síle, zcela jistě by jasným favoritem utkání byli Rumuni. Zvlášť, když české kluby většinou nemají na rumunské v pohárových zápasech vůbec dobré vzpomínky. Před 11 lety Liberečtí kvůli výtržnostem fanoušků Dinama Bukurešť kontumačně 3:0 vyhráli předčasně ukončený úvodní duel v Rumunsku, v domácí odvetě však podlehli 0:3 a vypadli na penalty...