Tlak si vůbec nepřipouštím, říká liberecký expert na vyšponované bitvy Pešek před zápasem podzimu

Stal se z něj mistr na trefy v důležitých utkáních. Dnes by záložník Liberce Jakub Pešek rád svůj gólový účet rozšířil i o branku v play off Evropské ligy. Slovan hostí doma kyperský APOEL Nikósie. V případě triumfu si modrobílí popáté ve své historii zahrají v základní skupině evropského poháru.

Za poslední tři měsíce jste zažil finále domácího poháru, kvalifikační zápas o Evropskou ligu i reprezentační utkání se Skotskem. Kam řadíte dnešní play off Evropské ligy?

Mezi ty nejdůležitější zápasy. Cíl dostat se do skupiny je obrovský. Mrzí mě, že jsme nedotáhli finále poháru, kde jsme byli hrozně blízko. Myslím, že kdo viděl zápas se Spartou, musel s námi soucítit. Zasloužili jsme si vyhrát. Sparta už ve skupině je a kdyby se nám tam podařilo dostat touhle delší cestou přes předkola, bylo by to něco neskutečného a byl bych za to šťastný.

V důležitých zápasech jste se pokaždé gólově prosadil. Sedí vám tyhle vyšponované bitvy?

Nechci to zakřiknout. (směje se). Byť pochopitelně bych rád zase skóroval. Už jsem však nad tím také přemýšlel a říkal si, čím to je a co třeba dělám jinak. Ale asi je to jen shoda okolností. Možná si vůbec nepřipouštím tlak...

Jakub Pešek ze Slovanu Liberec v běžeckém souboji se sparťanem Matějem Hanouskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Řekl byste o sobě, že jste flegmatik, a to vám pomáhá?

Asi jo. Je fakt, že před zápasem ani nebývám nervózní. Možná nějakou malou nervozitu před utkáním cítím, ale když jsem na hřišti, nervozitou netrpím absolutně vůbec. Třeba to může být tím.

V tomhle hráčům pomáhají předzápasové rituály. Máte nějaké?

Ano, mám a dělám je před každým utkáním. A když je takový výjimečný a důležitý zápas, snažím se je dělat všechny naplno a vždy je opakuji stejně.

A přibyl vám za poslední čtvrt roku nějaký?

Určitě, ale omlouvám se, nechci ho prozrazovat. (usměje se)

Co víte o soupeři?

Víme, že to nebude nic jednoduchého. Čeká nás velice těžký soupeř. Mají tam skvělé individuality, spoustu šikovných zahraničních hráčů, kteří jsou technicky a fotbalově vyspělí. Musíme jim to znepříjemňovat. Uvidíme, jak na to budou, ale myslím, že na ně bude platit naše náročná hra a věřím, že utkání zvládneme.

Jste brejkovým hráčem, budete z rychlých brejků opět těžit?

Uvidíme, jak bude vypadat začátek utkání. Určitě to však na ně zkusíme, snad je vychytáme a něčím potrestáme.

Liberecký reprezentační debutant Jakub Pešek otevírá skóre utkání Ligy národů proti Skotsku.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve 2. předkole vám v Rumunsku prospěl příchod Michaela Rabušice, který si pak po postupu pochvaloval vaše či Mosquerovy centry do vápna. Jak vyhovuje souhra s Rambem vám?

Bylo to hodně vidět a Rambo byl hodně cítit, když nastoupil. Centrů jsme tam dávali mnohem víc a nebezpečí pro soupeře bylo obrovský. Taky jsme z toho vytěžili maximum. Dva góly jsme v Rumunsku dali ze standardek. Škoda jen, že jich nebylo víc, protože centrů, náznaků a příležitostí bylo hodně. S Rambem se každopádně spolupracuje skvěle. Je radost s ním hrát, ve vápně je silný. Navíc je hodně zkušený.

Mezi ty zkušenější již v Liberci patříte také. Cítíte, že se za poslední rok změnila vaše pozice v kabině?

Máme hodně mladý tým, kluci okolo mě jsou mladší. Letí to strašně... (směje se) Ani si to nepřipouštím, ale je to tak. Cítím větší zodpovědnost a snažím se to brát na sebe. Mám to i rád.

Mimochodem jak moc se vám ulevilo, když testy na covid-19 po zápase s FCSB, který nemoc výrazně oslabila, vyšly negativně?

Určitě hodně. Testovali nás hned v pátek po Bukurešti, takže ani ne 24 hodin po zápase, ale říká se, že potřeba jsou alespoň dva tři dny. Takže mnohem důležitější byly až úterní testy. Než dostanete výsledky, tak určité napětí cítíte vždy, protože člověk nemusí mít ani žádné příznaky a stejně může být pozitivní. To čekání je dlouhé, takže když přijde negativní výsledek, vždy se vám uleví.