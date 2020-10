Beer Ševa - Plzeň 1:0 Hruškova chyba rozhodla, Plzeň v pohárové Evropě i letos předčasně končí

Penalta vyrobená brankářem Hruškou už ve druhé minutě play off Evropské ligy s izraelským Hapoelem Beer Ševa rozhodla, že fotbalisté Viktorie Plzeň i letos na evropské pohárové scéně předčasně končí a základní skupinu si nezahrají. Na gól inkasovaný v Izraeli z penalty totiž v dalším průběhu střetnutí nedokázali odpovědět, po tristním výkonu prohráli 0:1 a jsou vyřazeni. Slovenský trenér Guľa tak nejdůležitější úkol své plzeňské mise nesplnil. Poté, co v bojích o postup do základní skupiny EL neuspěl třikrát s Žilinou, nepochodil ani tentokrát s českým vicemistrem.