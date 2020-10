LOS ONLINE: Koho dostane Kotal k narozeninám? V osudí i Slavia a Liberec

Sparta se Slavií jsou podle klubových koeficientů nasazeny do druhého koše, Liberec do čtvrtého. Na české stadiony mohou přijet favorité kalibru Arsenalu, Tottenhamu, AS Řím, Neapole či Benfiky Lisabon.

Spartě a Slavii nechybělo mnoho, aby se dostaly do nejsilnějšího prvního koše. Pražští rivalové jsou v těsném závěsu na druhém a třetím místě z 12 týmů druhého koše.

Slavia do skupiny Evropské ligy přešla poté, co ve středu prohrála v odvetě play off Ligy mistrů na půdě dánského Midtjyllandu 1:4 a do hlavní fáze prestižnější soutěže neprošla. Sparta se kvalifikovala přímo coby vítěz českého poháru. Liberec zvládl v kvalifikaci Evropské ligy tři předkola, v závěrečném doma zdolal APOEL Nikósie 1:0.

Všechno nejlepší k 68. narozeninám, trenére! 🎂 Hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve Spartě! A děkujeme za tu radost posledních měsíců! 🙏💙💛❤️



Ať Vám odpoledne z Nyonu dorazí co nejkrásnější dárky! 👌 #acsparta pic.twitter.com/8lTvtNIopC — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 2, 2020

Naopak Plzeň prohrála v Izraeli s Hapoelem Beer Ševa 0:1 a v pohárech končí. Český fotbal tak nevyužil šanci mít ve skupinách poprvé v historii čtyři týmy, tři zástupci jsou vyrovnáním maxima. Již dříve vypadl Jablonec v Dunajské Stredě.

Jisté je, že Sparta a Slavia budou v jiné části základních skupin. Pokud tedy například Sparta bude nalosována do skupin A-F, Slavia automaticky půjde do skupin G-L.