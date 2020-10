Chmurné signály, Prymula může vypnout všechny soutěže! Co pak třeba s poháry?

O možných opatřeních, jejichž vyhlášení bylo původně plánováno až na pátek, informoval server seznamzpravy.cz. Pokud Prymula k popsaným opatřením na dva týdny opravdu přistoupí, dotknou se také dvou zápasů úvodního kola základních skupin fotbalové Evropské ligy.

Ve čtvrtek 22. října jsou na českém území plánována dvě utkání. Sparta má hostit francouzské Lille a Liberec belgický Gent.

„Situaci sledujeme, ale nechceme nic komentovat, dokud nebudeme mít oficiální rozhodnutí o případných dalších opatřeních. Vždy se jimi budeme řídit," konstatuje za Spartu ředitel komunikace Ondřej Kasík. "Situaci nebudeme komentovat do doby, dokud nebudou vládní opatření oficiálně vyhlášena," přidává se Tomáš Čarnogurský, tiskový mluvčí Liberce.

Radost fotbalistů Liberce z vítězného gólu proti APOEL Nikósie.

Kluby samozřejmě doufají, že budou moci zápasy doma odehrát.

A kdyby ne? Nouzovou variantou třeba je, že by se obě vzájemná utkání ve skupině odehrála na půdě soupeře. Další možností je sehrát domácí zápas na neutrální půdě, v úvahu přicházejí pochopitelně především sousední země.

Komplikací ovšem může být jejich postoj k občanům České republiky vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci...

Pokud by české kluby jako pořadatelé byly zahnány do kouta, pak by zkrátka o místě sehrání zápasu musela rozhodnout UEFA.

Všichni čekají na verdikt

„Až budou nějaká konkrétní opatření vyhlášena a vejdou v platnost, budeme reagovat. Spekulace komentovat nebudeme," reaguje na informace o zastavení jak profesionálních, tak i amatérských soutěží Michal Jurman, ředitel komunikace Fotbalové asociace ČR.

Prázdné tribuny kvůli opatřením proti šíření koronaviru během utkání hokejové extraligy.

„Oficiální informace o přerušení sportovní činnosti zatím nemáme, vzhledem k alarmujícím číslům se ovšem nedá vyloučit. Vývoj pandemie a související opatření ovlivnit nemůžeme, soustředíme se proto ve spolupráci s Národní sportovní agenturou na dokončení programu náhrad pro profesionální kluby. Věřím, že vláda by ho mohla projednat již v nejbližších dnech, přičemž by měl zahrnovat období od března do prosince letošního roku," vyjádřil se k současné situaci Tomáš Král, prezident Českého hokeje.

„Jakmile budou opatření známa, dalším postupem se bude zabývat výkonný výbor ve spolupráci s řídícími orgány a účastníky jednotlivých soutěží. Příslušná jednání by měla proběhnout již v příštím týdnu," dodává Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého hokeje.