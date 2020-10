V lize naposledy schytali bůra, kvůli kancelářské minele řešili i komplikace na brankářském postu, na Liberec si však Gent v Evropské lize hodně věří. „Počítáme, že z Liberce budeme odjíždět se třemi body a s touto vizí půjdeme ve čtvrtek do zápasu, který chceme vyhrát,“ prohlásil na oficiální tiskové konferenci kouč belgického celku Wim de Decker před vstupem do základní skupiny L.

Přesto musel belgický celek řešit nepříjemnost na pozici gólmana, když kvůli administrativní chybě přišel o zkušeného Sinana Bolata. Ten dostal před rokem ještě v dresu Antverp třízápasovou stopku v evropských pohárech. A jelikož ho Gent v předkolech neměl na soupisce, trest pro zápas v Liberci stále platí.

„Víme o tom. Jde o několikanásobného reprezentanta Turecka. Když vám vypadne jednička, je to samozřejmě určitý zásah do mužstva. U někoho obrovský, u někoho menší. Ale to je problém soupeře," poznamenal liberecký kouč Pavel Hoftych.

Gent posledních pět zápasů prohrál, navíc naposledy schytal debakl 2:5 v belgické lize na hřišti Cercle Bruggy. „Mají hlavně šikovné útočníky, kteří umí ve hře jeden na jednoho, jsou dobří do kombinace a umí i zakončit. Ale zároveň víme, že mají i určité problémy v defenzivní činnosti. Dokáží dostat více branek... Určitě chceme využít toho, že nejsou v pohodě jako minulou sezonu. Začátek té aktuální jim moc nevyšel," podotkl Hoftych a zmínil i formu Michaela Ngadeu-Ngadjuia, který do Gentu přestoupil před rokem ze Slavie Praha.

„Poslední zápas za Gent sice nehrál, ale v několika utkáních jsme ho viděli a je pravda, že když hrál ve Slavii, tak na mě působil lépe než nyní v Gentu. Zdál se mi silnější a dynamičtější. Teď mi přišlo, že nebyl v takové formě. Ale neřešíme jednotlivce soupeře, spíš obecně jejich slabší a silnější místa," konstatoval Hoftych.

Právě z poznatků svého stopera však těžil i De Decker. „Máme od něj informace, za Slavii hrál proti Liberci třikrát a z jeho zkušeností také trochu vycházíme," přiznal kouč Gentu. Jestli mu pomohou se ukáže ve čtvrtek večer. Zápas začíná ve 21 hodin na stadionu U Nisy.