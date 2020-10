Za Gent hraje váš předchůdce ve Slavii Michael Ngadeu-Ngadjui. Je pro vás jeho kariéra stopera vzorem?

Jasně. Byl ve Slavii a já jsem stále její hráč, v Liberci hostuji. Možná teď nebudu úplně objektivní, ale chci dokázat ještě víc než on. Pokud dosáhnu stejně, taky dobrý, ale mám to v hlavě nastavené tak, že chci dokázat ještě víc než on. Vím o svých kvalitách, jsem mladý a kariéru mám před sebou.

Mnohé africké hráče inspiroval i váš slavný krajan Didier Drogba, dvojnásobný nejlepší fotbalista Afriky. Znáte se?

Ano, samozřejmě. Žijeme ve stejném městě. Hodně hráčů v Pobřeží slonoviny žije v Abidjanu, takže se navzájem všichni docela známe. Několikrát jsem s ním i mluvil. Je to skvělý člověk, úplně v pohodě. Říkal mi, že musím věřit, že jednou budu velký hráč a že pak se to splní. Setkání s ním jsem si užil.

K velké kariéře jste se za poslední roky přiblížil, vraťme se k jejím začátkům. Když Pobřeží slonoviny hrálo poprvé na MS v Německu i s Drogbou, vám bylo devět. Prožíval jste to už tehdy?

Sice znám všechny hráče, kteří tam tehdy hráli, ale abych řekl pravdu, tak si to nepamatuju. Zase tolik jsem tehdy fotbal nesledoval, protože pocházím z velké rodiny a musel jsem proto někdy pracovat, abych vydělal nějaké peníze. Teď když se vracím domů, každé prázdniny se snažím něco dovézt, oblečení, boty. Snažím se pomáhat těm, kdo to potřebují.

Co jste dělal?

Drobnosti. Než jsem vyrostl, měl jsem problém s penězi, s jídlem a podobně. Někdy jsem vypomáhal v obchodě, měl jsem krátké kontrakty, za žádné velké peníze. A normálně jsem chodil do školy.

Pamatujete si svoje první kopačky?

Dlouho jsem žádné neměl a hrál bez nich. Až když mi bylo šestnáct nebo sedmnáct let, tak mi táta koupil moje první. V mém městě jsme měli malý tým a hráli jsme jen pro zábavu. Pak mi jeden člověk řekl, že zná velmi dobrý tým, a když tam půjdu, možná dostanu šanci odejít hrát do Evropy. Byl jsem tam tak dvakrát a moc dobrý to nebylo, navíc to byla hodina cesty. Chtěl jsem proto hrát zase jen s přáteli pro zábavu. Ale přemluvili mě. Tátovi jsem řekl, že chci přestat se školou a věnovat se jen fotbalu.

Didier Drogba a jeho nová image

Didier Drogba, Twitter

Co vám řekl?

Pochopitelně nesouhlasil. Ale pokaždé jsem vzal tašku, dal do ní kopačky, míč a šel trénovat. Za dva roky za mnou přijel jeden agent a vzal mě do Španělska. Tam jsem byl dva a půl roku a poté se přestěhoval do Česka do Vyškova. Pak přišla Jihlava, Slavia a teď hostuji v Liberci.

Takže za čtyři roky hodně velký skok.

Určitě. Jít ze druhé ligy do Slavie je velký skok, a ne každému se to povede během tří let. Slavia je velkým klubem a pro mě to byla ohromná zkušenost. Jsem velmi šťastný, že jsme v za ní mohl odehrát dva zápasy, ale vím, že jsem ještě neukázal vše, co umím. Bylo málo času a doufám, že ještě šanci dostanu. Ale teď jsem v Liberci a těším se na Evropskou ligu.

Dnes je váš táta asi rád, že jste se dal na fotbal. Sedí to?

Samozřejmě. Ví, jak moc tenhle džob miluju. A teď mě neustále podporuje, voláme si pořád. Doufám, že rodiče budou brzy moct přijet podívat se i na nějaký zápas. Jenže teď je všechno kvůli koronaviru komplikované. Až se to uklidní, určitě za mnou přijedou.

Česko je teď v souvislosti s druhou vlnou koronaviru jedna z nejhorších zemí na světě, ptají se vás na to rodiče?

Máma mi volá neustále, jestli jsem v pořádku. Říkají mi, že musím být opatrný, protože ani nemusíte vědět, jak se nakazíte... Musím se o sebe starat. Situace ohledně koronaviru není dobrá, ale co naděláte?

V západní Africe jste zase zažil epidemii eboly, jste to srovnávat?

Přímou zkušenost s ebolou nemám, moc lidí ji v mé zemi nemělo, celá moje rodina byla v pořádku. Ale myslím, že teď je to horší. Ebola byla jen v jedné části Afriky, kdežto koronavirus je všude na světě v každé zemi...

Přejděme ještě k příjemnějším věcem. V posledním ligovém zápase proti Příbrami vstřelil Rabušic hattrick. Před třetím gólem z penalty jste běžel přes celé hřiště právě k Rabušicovi. Co se tam stalo?

Chtěl jsem penaltu nejprve kopat. (usměje se) Ale Rabušic říkal, že ještě nikdy v kariéře tři góly za zápas nedal. Tak jsem mu říkal, žádný problém, a ať jde střílet on, a totéž jsem řekl i ostatním, aby ho nechali. Byl jsem hodně rád, že se mu to podařilo. Je to velmi dobrý kluk, mám ho rád.

Liberecký Kamso Mara (uprostřed) slaví se spoluhráči vítězný gól z penalty proti APOEL Nikósie.

Vlastimil Vacek, Právo

Kdo je v Liberci vaším nejlepším parťákem?

Hodně času trávím s Kamso Marou, pak i s Mosquerou, který mluví španělsky, takže hodně si povídám i s ním. A pochopitelně i s Yusufem, s nímž jsem přešel ze Slavie. Ale nejvíce jsem s Marou.

Kolik řečí umíte?

Čtyři. Mluvím francouzsky, španělsky, portugalsky a anglicky. A trošku česky. (přešel do češtiny) Dobrý den, jak se máš, díky, záda. (směje se)

A ještě na závěr, máte nějaký vysněný tým?

Samozřejmě, Barcelonu! Když jsem byl malý, můj táta ji měl hrozně rád a koukal na ni každý zápas. Každý gól oslavoval jak blázen.